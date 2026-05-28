Інженера Google звинуватили у заробітку на ставках завдяки секретним даним компанії

Співробітника Google заарештували у США через підозру в незаконному використанні внутрішніх даних компанії для ставок на платформі Polymarket. Слідство вважає, що це принесло йому понад 1 мільйон доларів прибутку.

Федеральна прокуратура Південного округу Нью-Йорка висунула обвинувачення інженеру Google Мікеле Спаньйоло, якого підозрюють у використанні внутрішньої інформації компанії для ставок на платформі прогнозів Polymarket. Про це пише BBC.

Як працівник Google міг заробити на секретній інформації?

За даними слідства, громадянин Італії, який проживає у Швейцарії, отримував доступ до конфіденційних даних Google ще до їхньої публікації та використовував ці відомості для виграшних ставок. Спаньйоло затримали у середу, після чого він постав перед федеральним судом у Нью-Йорку. У справі беруть участь прокуратура США та Федеральне бюро розслідувань США.

У Google підтвердили співпрацю зі слідством. Представниця компанії заявила, що співробітника тимчасово відсторонили від роботи. За її словами, дані, про які йдеться у справі, були доступні через внутрішній інструмент компанії, яким могли користуватися всі працівники. Водночас вона наголосила, що використання конфіденційної інформації для ставок є "серйозним порушенням політики компанії".

Що саме стало предметом ставок?

За версією слідства, Мікеле Спаньйоло почав активно користуватися Polymarket у 2024 році. Лише між жовтнем і груднем минулого року він нібито зробив ставок на 2,7 мільйона доларів, пов'язаних із Google. Американська прокуратура стверджує, що завдяки внутрішнім даним інженер зміг отримати понад 1,2 мільйона доларів прибутку.

Найбільш прибутковими вважаються ставки на те, хто стане найпопулярнішою особою у пошуку Google у 2025 році. Згідно з матеріалами суду, Спаньйоло робив ставки проти низки відомих людей, серед яких були Б'янка Цензорі та президент США Дональд Трамп. Натомість він поставив на музиканта D4vd, хоча шанси такого результату на платформі оцінювалися майже як нульові.

Слідчі вважають, що на момент ставки Спаньйоло вже знав внутрішню статистику Google, де D4vd був визначений як найпопулярніша персона у пошуку.

Як слідчі вийшли на підозрюваного?

У матеріалах справи зазначається, що обвинувачений використовував акаунт AlphaRaccoon на Polymarket і проводив операції через кілька криптовалютних гаманців. Попри це, Федеральне бюро розслідувань змогло пов'язати акаунти між собою. Одним із ключових доказів став акаунт, створений із використанням італійського посвідчення особи.

У Polymarket також підтвердили співпрацю зі слідством. Представник компанії заявив, що платформа "тісно працювала" з правоохоронцями.

"Торгівля на блокчейні є прозорою та відстежуваною, а зловмисники залишають сліди", – наголосили у Polymarket.

Платформа використовує криптовалюту як єдиний засіб розрахунку, а всі транзакції записуються у блокчейні – цифровій системі обліку операцій. За інформацією ABC News, суд відпустив Спаньйоло під заставу у 2,25 мільйона доларів.

Хто такий Мікеле Спаньйоло?

Згідно з відкритими онлайн-профілями, Мікеле Спаньйоло працював у Google понад 12 років. Його спеціалізацією була інформаційна безпека. Сам обвинувачений публічно не коментував ситуацію та не відповів на запити журналістів.

Окрему увагу в матеріалах справи привернув музикант D4vd, на якого робилися ставки. У тексті судових документів зазначається, що артист зараз перебуває у в'язниці через обвинувачення у вбивстві дівчини-підлітка.