Велика весняна презентація Apple: компанія готує щонайменше п'ять новинок

Традиційно весна розпочинається з презентаці Apple, де компанія покаже свої найсвіжіші оновлення. Захід планують провести 4 березня 2026 року в Нью-Йорку, де широкій публіці представлять не менше ніж п'ять нових пристроїв.

За даними інсайдерів, захід перетвориться на справжній триденний марафон анонсів, що розпочнеться вже в понеділок, 2 березня. Компанія готує оновлення майже для всіх лінійок своїх продуктів, включаючи комп'ютери, планшети та нові мікросхеми, розповідає 24 Канал.

Дивіться також Причини дочекатись релізу нового iPhone 18 Pro

Які саме пристрої готує Apple?

Журналіст Bloomberg Марк Гурман раніше запевняв, що подія розпочнеться з низки пресрелізів та відеороликів, які виходитимуть на початку першого тижня весни, а завершиться офлайн програмою для гостей у середу – 4 березня.

Найбільш очікувані новинки

Серед найбільш очікуваних новинок –доступна версія ноутбука MacBook на базі чипа Apple Silicon A18 Pro. Ймовірність появи цієї моделі висока, оскільки її можливі кольори стали частиною офіційного зображення-анонсу заходу.

Також не виключений реліз iPhone 17e, якщо його не випустять ще раніше.

Лінійка комп'ютерів отримає суттєве оновлення

Очікуються флагманські MacBook Pro з потужними чипами M5 Pro та M5 Max, а також оновлений MacBook Air на базі процесора M5.

Планшетний сегмент можуть поповнити iPad Air з чипом M4 та базовий iPad з процесором A18. Окрім цього, у розробці перебувають потужні станції Mac Studio з чипами M5 Max та M5 Ultra разом із монітором Studio Display 2. Проте аналітики вважають, що випуск обох цих продуктів одночасно може бути надмірним для однієї події.

Додатковим підтвердженням швидкого оновлення лінійок є те, що в магазинах Apple закінчуються запаси iPhone 16e, iPad Air на чипі M3 та ноутбуків попереднього покоління.

Також під час заходу варто очікується анонс оновлених операційок та нових фірмових чипів, хоча деталі щодо них поки тримають у секреті.

Майбутнє Apple без кнопок, але з ШІ

Всі вже зачекалися, коли Apple увірветься в гонку штучного інтелекту. Компанія не спішить презентувати свої напрацювання обравши вже звичну тактику – зробити щось справді ревоолюційне і потім перевернути цілу галузь.

Чи вдасться це зробити цього разу – невідомо, однак Apple точно підготувала щось справді цікаве. За інформацією Bloomberg готує масштабне впровадження технології Visual Intelligence у нові категорії носимих пристроїв.

Цей зоровий штучний інтелект стане центральною частиною майбутньої стратегії компанії, охоплюючи не лише смартфони, а й окуляри та AirPods.

Ця технологія не нова – вона дебютувала ще в iPhone 16 Pro. Її завданням було допомагати користувачам розпізнавати об'єкти за допомогою камер через Google або ставити запитання нейромережі ChatGPT.

Проте Apple планує піти далі й розробляє власні візуальні моделі для нових ґаджетів: вдосконалених AirPods, розумних окулярів та спеціального кулона з камерами. Такі пристрої зможуть ідентифікувати інгредієнти у страві, надавати навігаційні вказівки з прив'язкою до реальних об'єктів замість звичних метрів чи кілометрів, а також нагадувати про справи під час наближення до конкретних місць.

Величезна база користувачів у 2,5 мільярда активних пристроїв потенційно дає компанії беззаперечну перевагу у цій сфері.