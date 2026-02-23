По данным инсайдеров, мероприятие превратится в настоящий трехдневный марафон анонсов, что начнется уже в понедельник, 2 марта. Компания готовит обновления почти для всех линеек своих продуктов, включая компьютеры, планшеты и новые микросхемы, рассказывает 24 Канал.

Какие именно устройства готовит Apple?

Журналист Bloomberg Марк Гурман ранее уверял, что событие начнется с ряда пресс-релизов и видеороликов, которые будут выходить в начале первой недели весны, а завершится оффлайн программой для гостей в среду – 4 марта.

Наиболее ожидаемые новинки

Среди наиболее ожидаемых новинок –доступная версия ноутбука MacBook на базе чипа Apple Silicon A18 Pro. Вероятность появления этой модели высока, поскольку ее возможные цвета стали частью официального изображения-анонса мероприятия.

Также не исключен релиз iPhone 17e, если его не выпустят еще раньше.

Линейка компьютеров получит существенное обновление

Ожидаются флагманские MacBook Pro с мощными чипами M5 Pro и M5 Max, а также обновленный MacBook Air на базе процессора M5.

Планшетный сегмент могут пополнить iPad Air с чипом M4 и базовый iPad с процессором A18. Кроме этого, в разработке находятся мощные станции Mac Studio с чипами M5 Max и M5 Ultra вместе с монитором Studio Display 2. Однако аналитики считают, что выпуск обоих этих продуктов одновременно может быть чрезмерным для одного события.

Дополнительным подтверждением быстрого обновления линеек является то, что в магазинах Apple заканчиваются запасы iPhone 16e, iPad Air на чипе M3 и ноутбуков предыдущего поколения.

Также во время мероприятия стоит ожидается анонс обновленных операционки и новых фирменных чипов, хотя детали по ним пока держат в секрете.

Будущее Apple без кнопок, но с ИИ

Все уже заждались, когда Apple ворвется в гонку искусственного интеллекта. Компания не спешит презентовать свои наработки выбрав уже привычную тактику – сделать что-то действительно ревоолюционное и затем перевернуть целую отрасль.

Удастся ли это сделать на этот раз – неизвестно, однако Apple точно подготовила что-то действительно интересное. По информации Bloomberg готовит масштабное внедрение технологии Visual Intelligence в новые категории носимых устройств.

Этот зрительный искусственный интеллект станет центральной частью будущей стратегии компании, охватывая не только смартфоны, но и очки и AirPods.

Эта технология не новая – она дебютировала еще в iPhone 16 Pro. Ее задачей было помогать пользователям распознавать объекты с помощью камер через Google или задавать вопросы нейросети ChatGPT.

Однако Apple планирует пойти дальше и разрабатывает собственные визуальные модели для новых гаджетов: усовершенствованных AirPods, умных очков и специального кулона с камерами. Такие устройства смогут идентифицировать ингредиенты в блюде, предоставлять навигационные указания с привязкой к реальным объектам вместо привычных метров или километров, а также напоминать о делах при приближении к конкретным местам.

Огромная база пользователей в 2,5 миллиарда активных устройств потенциально дает компании неоспоримое преимущество в этой сфере.