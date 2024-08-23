Злита дата презентації iPhone 16 виявилась фейком: коли ж чекати на нові смартфони

Кілька днів тому в мережі з'явилося зображення, яким Apple нібито збиралася запросити користувачів на свою презентацію. Як з'ясувалось пізніше, це була підробка, нашвидкоруч створена у Figma й анонімно відправлена одному з найвідоміших інсайдерів.

Нам збрехали

Коротко нагадаємо: відомий у мережі інсайдер Majin Bu, який раніше неодноразово повідомляв правдиву інформацію про новинки Apple, опублікував підробне зображення, вказавши, що його джерело побажало залишитися невідомим.

Ця картинка видається вельми правдоподібно з кількох причин:

По-перше, ми бачимо логотип компанії, забарвлений у колір, який, за чутками, стане новим у цьогорічній лінійці – щось середнє між темним золотом і бронзою.

По-друге, використано слоган, який натякає на появу нової кнопки, яка керуватиме камерою.

І нарешті, по-третє, дата, яку вигадав користувач, співпадає з традиційною стратегією Apple, яку вона використовує для презентацій.

Річ у тім, що компанія у свої анонси завжди "вбудовує" натяки на функції та особливості, які вперше з'являться у відповідному поколінні пристроїв. Так, наприклад, на запрошеннях минулих років ми побачили натяки на початок використання титану в матеріалах корпусу, а до того – зорі, які натякали на функцію супутникового зв'язку.

Згодом після публікації "витоку" в соцмережі X з'явилася публікація, яка стверджувала, що зображення запрошення було "нафотошоплене" у Figma за 10 хвилин задля розваги. Ба більше, автор показав процес створення картинки.

Цікавий факт: я зробив "злите" запрошення на Apple Event менш ніж за 10 хвилин за допомогою Figma й текстури, згенерованої ШІ, і відправив його інсайдеру просто тому, що мені було нудно,

– написав користувач з ніком Lore на X.

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То коли ж вийде iPhone 16

Якщо коротко, відповіді на це питання досі ніхто не має, оскільки Apple не робила офіційних анонсів. Але насправді 10 вересня видається найбільш імовірним днем для презентації. Чому?

Ми знаємо, що презентації iPhone завжди проходять у вересні . Це правило було порушене лише раз кілька років тому, коли компанія затримала iPhone 12 аж до 13 жовтня.

. Це правило було порушене лише раз кілька років тому, коли компанія затримала iPhone 12 аж до 13 жовтня. Традиційний підхід компанії – це вівторок другого тижня вересня. Цього року цей день припадає саме на 10 число. Для прикладу, iPhone 15 ми побачили 12 вересня – у другий вівторок місяця.

Тож слідуючи цій логіці, ми пропускаємо 3 вересня, оскільки це перший вівторок, і зупиняємось на, другому вівторку.

Нові iPhone зазвичай випускаються незабаром після презентації – зазвичай у п’ятницю наступного тижня. Це означало б, що iPhone 16 почне продаватись у п’ятницю 20 вересня.

Хоча все це вкладається в традиційний підхід компанії, ми вже бачили кілька "збоїв" у цьому правилі, тож немає жодних гарантів, що це не станеться знову. Нам доведеться почекати, поки Apple розішле офіційні запрошення на подію, щоб знати точно.