Нам соврали

Коротко напомним: известный в сети инсайдер Majin Bu, который ранее неоднократно сообщал правдивую информацию о новинках Apple, опубликовал поддельное изображение, указав, что его источник пожелал остаться неизвестным.

Эта картинка выглядит весьма правдоподобно по нескольким причинам:

Во-первых, мы видим логотип компании, окрашенный в цвет, который, по слухам, станет новым в нынешней линейке – что-то среднее между темным золотом и бронзой.

Во-вторых, использован слоган, который намекает на появление новой кнопки, которая будет управлять камерой.

Дело в том, что компания в свои анонсы всегда "встраивает" намеки на функции и особенности, которые впервые появятся в соответствующем поколении устройств. Так, например, на приглашениях прошлых лет мы увидели намеки на начало использования титана в материалах корпуса, а до того – звезды, которые намекали на функцию спутниковой связи.

И наконец, в-третьих, дата, которую придумал пользователь, совпадает с традиционной стратегией Apple, которую она использует для презентаций.

Впоследствии после публикации "утечки" в соцсети X появилась публикация, которая утверждала, что изображение приглашения было "нафотошоплено" в Figma за 10 минут для развлечения. Более того, автор показал процесс создания картинки.

Интересный факт: я сделал "слитое" приглашение на Apple Event менее чем за 10 минут с помощью Figma и текстуры, сгенерированной ИИ, и отправил его инсайдеру просто потому, что мне было скучно,

– написал пользователь с ником Lore на X.

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Так когда же выйдет iPhone 16

Если коротко, ответа на этот вопрос до сих пор никто не имеет, поскольку Apple не делала официальных анонсов. Но на самом деле 10 сентября выглядит наиболее вероятным днем для презентации. Почему?

Мы знаем, что презентации iPhone всегда проходят в сентябре . Это правило было нарушено лишь раз несколько лет назад, когда компания задержала iPhone 12 аж до 13 октября.

. Это правило было нарушено лишь раз несколько лет назад, когда компания задержала iPhone 12 аж до 13 октября. Традиционный подход компании – это вторник второй недели сентября. В этом году этот день приходится именно на 10 число. Для примера, iPhone 15 мы увидели 12 сентября – во второй вторник месяца.

Поэтому следуя этой логике, мы пропускаем 3 сентября, поскольку это первый вторник, и останавливаемся на 10 сентября, втором вторнике.

Новые iPhone обычно выпускаются вскоре после презентации – обычно в пятницу следующей недели. Это означало бы, что iPhone 16 начнет продаваться в пятницу 20 сентября.

Хотя все это укладывается в традиционный подход компании, мы уже видели несколько "сбоев" в этом правиле, поэтому нет никаких гарантий, что это не произойдет снова. Нам придется подождать, пока Apple разошлет официальные приглашения на событие, чтобы знать точно.