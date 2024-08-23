Нам збрехали
Коротко нагадаємо: відомий у мережі інсайдер Majin Bu, який раніше неодноразово повідомляв правдиву інформацію про новинки Apple, опублікував підробне зображення, вказавши, що його джерело побажало залишитися невідомим.
Ця картинка виглядає вельми правдоподібно з кількох причин:
- По-перше, ми бачимо логотип компанії, забарвлений у колір, який, за чутками, стане новим у цьогорічній лінійці – щось середнє між темним золотом і бронзою.
- По-друге, використано слоган, який натякає на появу нової кнопки, яка керуватиме камерою.
- І нарешті, по-третє, дата, яку вигадав користувач, співпадає з традиційною стратегією Apple, яку вона використовує для презентацій.
Згодом після публікації "витоку" в соцмережі X з'явилася публікація, яка стверджувала, що зображення запрошення було "нафотошоплене" у Figma за 10 хвилин задля розваги. Ба більше, автор показав процес створення картинки.
Цікавий факт: я зробив "злите" запрошення на Apple Event менш ніж за 10 хвилин за допомогою Figma й текстури, згенерованої ШІ, і відправив його інсайдеру просто тому, що мені було нудно,
– написав користувач з ніком Lore на X.
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То коли ж вийде iPhone 16
Якщо коротко, відповіді на це питання досі ніхто не має, оскільки Apple не робила офіційних анонсів. Але насправді 10 вересня виглядає найбільш вірогідним днем для презентації. Чому?
- Ми знаємо, що презентації iPhone завжди проходять у вересні. Це правило було порушене лише раз кілька років тому, коли компанія затримала iPhone 12 аж до 13 жовтня.
- Традиційний підхід компанії – це вівторок другого тижня вересня. Цього року цей день припадає саме на 10 число. Для прикладу, iPhone 15 ми побачили 12 вересня – у другий вівторок місяця.
Нові iPhone зазвичай випускаються незабаром після презентації – зазвичай у п’ятницю наступного тижня. Це означало б, що iPhone 16 почне продаватись у п’ятницю 20 вересня.
Хоча все це вкладається в традиційний підхід компанії, ми вже бачили кілька "збоїв" у цьому правилі, тож немає жодних гарантів, що це не станеться знову. Нам доведеться почекати, поки Apple розішле офіційні запрошення на подію, щоб знати точно.