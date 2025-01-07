Samsung офіційно повідомила дату презентації Galaxy S25 та інших пристроїв

Після кількох місяців витоків і чуток Samsung офіційно підтвердила дату наступного заходу Unpacked, на якому буде представлена ​​флагманська серія смартфонів Galaxy S25. Компанія Samsung опублікувала офіційний тизер події.

Коли чекати презентацію

Чи пам'ятаєте ви грудневий витік інформації, в якому інсайдер Еван Бласс показав усьому світові нібито рекламний банер Samsung, який, за його словами, анонсуватиме презентацію? Він виявився абсолютно правдивим, оскільки корейська компанія опублікувала те саме зображення з чотирма смартфонами й тією ж самою датою, повідомляє 24 Канал з посиланням на офіційне оголошення Samsung.

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Отож, презентація Samsung Unpacked 2025 відбудеться 22 січня в Сан-Хосе, Каліфорнія. Усі охочі зможуть переглянути пряму трансляцію на Samsung.com, Samsung Newsroom і YouTube-каналі Samsung.

Анонс презентації Unpacked: відео

Samsung називає свою презентацію "наступним великим стрибком у сфері мобільного ШІ". У ролику ми можемо бачити явний тизер голосового помічника Bixby, про нові можливості якого вже давно ходять чутки. Компанія збирається посилити його за допомогою штучного інтелекту Gemini, надавши нові можливості. Зокрема, ймовірно, слід очікувати безперервних розмов, які не потребують постійного натискання на кнопку запису, інтеграції з додатками на смартфоні, краще розуміння контекстів та багато іншого.

Приготуйтеся до більш природного та інтуїтивного штучного інтелекту. Наближається наступна еволюція штучного інтелекту Galaxy, яка змінить те, як ви взаємодієте зі світом щодня. Нова серія Galaxy S знову встановить нову планку для мобільного штучного інтелекту зараз і в майбутньому,

– йдеться в оголошенні компанії..

Крім того, Samsung розкрила переваги попереднього бронювання майбутніх пристроїв. Попередньо зарезервувавши будь-який з телефонів Galaxy S25, користувачі можуть отримати кредит у розмірі 50 доларів або "подарунок за резервування", який можна використати для придбання інших відповідних товарів, включаючи чохли, годинники Galaxy, планшети Galaxy та інше.

Samsung також пропонує шанс виграти подарункову картку Samsung номіналом 5 000 для кожного, хто зробить попереднє замовлення, без необхідності здійснення покупки. Резервування є абсолютно безкоштовним і вимагає лише адреси електронної пошти.

Компанія також зазначає, що користувачі можуть заощадити до 1250 доларів, що включає в себе вигоду від обміну старого пристрою на новий.

Очікується, що окрім тріо смартфонів серії Galaxy S25, під час заходу Unpacked Samsung також покаже довгоочікуваний Galaxy S25 Slim і гарнітуру Galaxy XR під кодовою назвою "Project Moohan". Galaxy Ring 2 також може з'явитися під час заходу.