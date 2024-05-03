Чому українці могли спостерігати полярне сяйво в ніч на 3 травня

Нічне небо 2 травня в північних областях України запалало фіолетово-червоним полярним сяйвом. Його могли спостерігати мешканці кількох областей. Причиною цього явища став потужний геомагнітний шторм.

Полярне сяйво – це відповідь магнітного поля Землі на заряджені часточки сонячного вітру. Вони, своєю чергою, виникають внаслідок потужних сонячних бур у вигляді корональних викидів маси спрямованих у бік нашої планети, інформує 24 Канал.

Ось що відбулося Полярне сяйво над Україною спостерігали в кількох областях

Чому українці спостерігали полярне сяйво

Насправді це стається доволі часто, однак полярне сяйво є більш характерним видовищем для північніших областей нашої планети. Однак вже кілька років наше сонце перебуває в стані підвищеної активності і саме зараз пік такої активності, який характеризується підвищеною кількістю штормів.

Один з таких штормів був потужний геомагнітний шторм рівня G3, згідно із заявою Центру передбачення космічної погоди.



Поширення шторму рівня G3 / Фото swpc

Геомагнітні бурі G3 (сильні) спостерігалися 02 травня 2024 року через активність коронального викиду маси Сонця (КВМ).

Спалах на Сонці, який міг бути причиною шторму 2-3 травня:

КВМ спершу спричинив бурі G1 (незначні), які згодом перейшли в G2 (помірні), а далі досягнули штормового рівня G3 (сильний), які тривали до ранку 03 травня.

Як наслідок, українці змогли спостерігати не таке вже й рідкісне для наших широт, як це було раніше, полярне сяйво. Нагадаємо, що аналогічне полярне сяйво накрило Україну приблизно в той же час минулого року.

А тим часом Над Україною помітили незвичний спалах, що це могло бути

З огляду на період підвищеної активності Сонця, українці ще неодноразово можуть стати свідками полярного сяйва у різних регіонах країни включаючи навіть Одеську область. Все залежить від низки факторів, однак сьогодні потужні шторми на Сонці трапляються дуже часто і попри те, що чимало з них оминають нашу планету, частина все ж накриває її впливаючи на роботу супутників, радіозв'язку та появу полярних сяйв.