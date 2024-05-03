Почему украинцы могли наблюдать полярное сияние в ночь на 3 мая

Ночное небо 2 мая в северных областях Украины зажглось фиолетово-красным полярным сиянием. Его могли наблюдать жители нескольких областей. Причиной этого явления стал мощный геомагнитный шторм.

Полярное сияние – это ответ магнитного поля Земли на заряженные частицы солнечного ветра. Они, свою очередь, возникают в результате мощных солнечных бурь в виде корональных выбросов массы направленных в сторону нашей планеты, информирует 24 Канал.

Вот что произошло Полярное сияние над Украиной наблюдали в нескольких областях

Почему украинцы наблюдали полярное сияние

На самом деле это происходит довольно часто, однако полярное сияние является более характерным зрелищем для северных областей нашей планеты. Однако уже несколько лет наше солнце находится в состоянии повышенной активности и именно сейчас пик такой активности, который характеризуется повышенным количеством штормов.

Один из таких штормов был мощный геомагнитный шторм уровня G3, согласно заявлению Центра предсказания космической погоды.



Распространение шторма уровня G3 / Фото swpc

Геомагнитные бури G3 (сильные) наблюдались 02 мая 2024 года из-за активности коронального выброса массы Солнца (КВМ).

Вспышка на Солнце, которая могла быть причиной шторма 2-3 мая:

КВМ сначала вызвал бури G1 (незначительные), которые впоследствии перешли в G2 (умеренные), а дальше достигли штормового уровня G3 (сильный), которые продолжались до утра 03 мая.

Как следствие, украинцы смогли наблюдать не такое уж и редкое для наших широт, как это было раньше, полярное сияние. Напомним, что аналогичное полярное сияние накрыло Украину примерно в то же время в прошлом году.

А тем временем Над Украиной заметили необычную вспышку, что это могло быть

Учитывая период повышенной активности Солнца, украинцы еще неоднократно могут стать свидетелями полярного сияния в разных регионах страны включая даже Одесскую область. Все зависит от ряда факторов, однако сегодня мощные штормы на Солнце случаются очень часто и несмотря на то, что многие из них обходят нашу планету, часть все же накрывает ее влияя на работу спутников, радиосвязи и появление полярных сияний.