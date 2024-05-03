Користувачі соцмереж одразу ж почали ділитися фотографіями полярного сяйва, повідомляє 24 Канал. Причиною стала сильна магнітна буря рівня G3, яка напередодні вирувала на Сонці.

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Фото полярного сяйва над Україною



Полярне сяйво / Фото @Neyasit_alt

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Нагадаємо, що 2023 року на початку травня над Україною теж можна було помітити полярне сяйво результатом яких була надзвичайна активність Сонця.

Загалом явище полярного сяйва не є чимось дивним для північних регіонів нашої планети, однак для України це далеко не буденна річ, яка досі дивує спостерігачів.

Полярне сяйво це природне явище, викликане збуреннями в магнітосфері Землі. Ці збурення створюють світлове сяйво, коли заряджені частинки сонячного вітру стикаються з частинками у верхніх шарах атмосфери нашої планети. Воно є наслідком бурі, яка вирувала на поверхні нашої зорі.

Одна з таких бур трапилася нещодавно і хоч краса такого полярного сяйва заворожує, наслідки бурі G3 можуть відчути супутники на орбіті нашої планети, а також радіозв'язок на її поверхні.

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Схоже завдяки тому, що Сонце перебуває на піку своєї активності ось уже кілька років, явище полярного сяйва для України стало доволі звичним, адже його вдається зафіксувати кілька разів на рік. Водночас воно дещо відрізняється від того, яке можна побачити в північних країнах.

Там зазвичай переважають сині та зелені кольори, тоді як в Україні це поєднання червоного, жовтого та фіолетового.