Приголомшливі кадри урагану "Мілтон" з борту Міжнародної космічної станції

Нещодавня модернізація Міжнародної космічної станції (МКС) дозволила отримати захоплюючі відеокадри урагану Мілтон у форматі 4K, зняті нещодавно встановленими камерами компанії. Ці кадри дають змогу оцінити масштаби урагану прямо з космосу.

Нові камери на МКС

Раніше цього року місія SpaceX CRS-30 доставила на МКС корисний вантаж, який включав SpaceTV-1, набір передових 4K-камер, розроблених компанією Sen.

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Ці камери були встановлені на модулі Колумб Європейського космічного агентства. З їх допомогою можна спостерігати за Землю з космосу в будь-який момент. Камери працюють вже кілька місяців, і нещодавні кадри урагану "Мілтон", який вирує на території Флориди з 9 жовтня, демонструють їхні вражаючі можливості.

Ураган "Мілтон" вид з космосу в 4К: дивіться відео

Коли МКС проходила над Мексиканською затокою, камери Sena зафіксували приголомшливий вид на ураган "Мілтон", який накрив майже всю видиму частину Землі внизу.

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Варто зауважити, що завдяки новій системі камер на борту МКС, усі бажаючі можуть спостерігати за погодніми явищами на планеті у великій роздільній здатності. Раніше онлайн-трансляції з МКС не мали такої приголомшливої якості.