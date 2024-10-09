Що сталося

У минулу неділю на сайті NASA з'явилося повідомлення, що екіпаж повернеться на планету "не раніше 10 жовтня", однак уже наступного дня була опублікована нова заява, в якій стверджується, що Crew-8 прибуде "не раніше 13 жовтня". Таким чином троє астронавтів і один космонавт затримуються мінімум до кінця цього тижня, пише Futurism.

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Як зазначає агентство, причиною цих затримок є небезпечний мегашторм, який зараз вирує в Атлантиці, а саме "потенційний вплив урагану Мілтон на півострів Флорида". Наземний центр керування місіями МКС розташований за 200 кілометрів від місця, яке, як очікується, зазнає найгіршого удару бурі. Це означає, що будівля, інженери, а також зона приземлення екіпажу зазнають досить відчутного впливу стихії. Тому задля додаткової страховки було вирішено відкласти повернення.

Хоча ця затримка не така вже й велика, порівняно з астронавтами, які застрягли на МКС щонайменше до лютого через проблемний Starliner, члени місії Crew-8 перебувають на борту ще з березня. І варто зазначити, що на борту космічної станції зараз досить тісно, оскільки там перебувають 11 осіб:

Двоє астронавтів Starliner.

Команда з чотирьох осіб Crew-8.

Два космонавти і один астронавт, які прилетіли на російській ракеті "Союз".

Двоє нових членів Crew-9 компанії SpaceX.

Окрім астронавтів, яких затримав ураган Мілтон, через шторм також було відкладено місію NASA і SpaceX Europa Clipper до загадкового супутника Нептуна. Вона мала стартувати в четвер. Найгірше в цій ситуації те, що вікно запуску стрімко закривається.

Що відомо про ураган Мілтон

Метеорологи нажахані тим, що чекає на Флориду найближчими днями. Вони кажуть, що Мілтон є "найсильнішим штормом", з яким вони стикалися. Він значно переважає попередній ураган Гелен, який спричинив величезні руйнування та повені.

Згідно з аналізом, Мілтон став одним із найшвидше зростаючих штормів за всю історію спостережень, оскільки менш ніж за добу перетворився з ледь помітного на небезпечний шторм 5 категорії.

Завдяки стійким вітрам, які 7 жовтня досягали 290 кілометрів на годину, й дуже низькому тиску, він також став одним із найсильніших атлантичних штормів загалом.

Рано вранці 8 жовтня вітер Мілтона ослаб до 4 категорії, але синоптики попереджають, що після виходу на сушу він все ще лишатиметься вкрай небезпечним.

Очікується, що Мілтон досягне узбережжя наприкінці 9 або на початку 10 жовтня.

Астронавт NASA Метью Домінік показав таймлапс-відео, зняте з борту МКС під час прольоту над ураганом Мілтон:

Ще одне відео, зняте однією із зовнішніх камер МКС, коли станція пролітала над ураганом 7 жовтня, показує ситуацію в дещо повільнішому темпі:

Цей ураган наближається до математичної межі того, що може створити земна атмосфера над океанічною водою,

– написав на X метеоролог Ноа Бергрен.

Він назвав цей шторм "астрономічним", зазначивши, що за тиском це найсильніший ураган, коли-небудь зафіксований у цій частині світу. Око шторму має крихітну ширину, всього 6 кілометрів, а супутникові сканування показують його як майже одну суцільну червону пляму, де червоний означає найбільшу потужність.

Коли ураган Мілтон досягне суші, він принесе з собою руйнівний вітер, проливні дощі та небезпечні штормові припливи, які, за словами урядовців, становлять серйозну загрозу для життя людей та майна. Наразі триває масова евакуація населення.

Хоча Мілтон був знижений з урагану п'ятої категорії до четвертої через незначне падіння швидкості вітру, всередині шторму він усе ще тримається на рівні 241 кілометра на годину. Прогнози показують, що ураган збереже таку швидкість вітру протягом наступних 24 годин, а потім трохи зменшиться, коли рухатиметься вглиб материка.

Навіть попри це зниження, Національна метеорологічна служба попереджає, що вітер може досягати 177 кілометрів на годину, коли досягне східної Флориди, і що потенційні наслідки можуть бути "значними": навіть міцні будівлі можуть зазнати структурних пошкоджень. Пересувні будинки, ймовірно, будуть "серйозно пошкоджені, а деякі зруйновані". Деякі райони Флориди "можуть бути непридатними для життя протягом декількох тижнів", додали в організації.

Потужні вітри також можуть призвести до значного підвищення рівня моря вздовж більшої частини західного узбережжя Флориди, а також середнього і північно-східного узбережжя.