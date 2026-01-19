Кнопка керування камерою вашого iPhone має безліч прихованих функцій — як ними користуватися

Кнопка Camera Control, яка з'явилася в нових моделях iPhone, має значно більше можливостей, ніж просте створення фото. Вона вміє запускати сторонні застосунки, збільшувати зображення, керувати параметрами камери та навіть працювати з ШІ, але більшість користувачів про це не здогадуються.

Після виходу iPhone 16 і 16 Pro Apple представила новий елемент керування камерою, який компанія принципово не називає кнопкою. Очікування повноцінного спуску затвора з автофокусом не справдилися, однак Camera Control виявилася багатофункціональним інструментом. Наразі вона доступна майже у всіх нових моделях iPhone, окрім iPhone 16e, включно з iPhone 17 та iPhone Air. Про це розповідає 24 Канал із посиланням на Techradar.

Що насправді вміє Camera Control?

Більшість власників iPhone або користуються Camera Control випадково, або ігнорують її. Причина проста: функції заховані в налаштуваннях, а керування через мініатюрне меню не завжди інтуїтивне. Всі параметри Camera Control знаходяться не в застосунку камери, а в системному меню. Потрібно відкрити "Налаштування", перейти до розділу "Камера" і вибрати пункт Camera Control.

Одна з ключових можливостей – вибір застосунку, який відкриватиметься при натисканні. Замість стандартної камери можна запустити, наприклад, сканер QR-кодів або сторонній сервіс. Instagram, який починався як фотозастосунок, також доступний у цьому списку, за умови що користувач надав йому відповідні дозволи в налаштуваннях системи.

Фото Techradar

Ще один практичний варіант – запуск застосунку "Лупа". Він дозволяє швидко збільшити дрібний текст, скористатися спалахом як ліхтариком і навіть зробити фото для подальшого розпізнавання тексту засобами Apple. Для тих, хто часто читає дрібний шрифт у меню чи на упаковках, це може замінити окуляри.

Camera Control також підтримує Visual Intelligence – функцію розпізнавання зображень на базі штучного інтелекту, яка працює разом із ChatGPT. Достатньо затиснути кнопку з будь-якого екрана, окрім відкритого застосунку камери, щоб зробити фото й поставити запитання про об'єкт у кадрі. Система аналізує статичне зображення, хоча точність відповідей іноді залишає бажати кращого.

Під час роботи безпосередньо в застосунку "Камера" можливостей ще більше. Легке натискання на Camera Control викликає панель інструментів, яку можна гортати свайпом. Серед доступних функцій – плавний зум, швидке перемикання між об'єктивами, включно з фронтальною камерою, а також регулювання експозиції. Непотрібні інструменти можна вимкнути в налаштуваннях, щоб спростити інтерфейс.

Як пише офіційний сайт Apple, Camera Control дозволяє і швидко записувати відео. Якщо затиснути її під час зйомки фото, камера почне запис, який завершиться після відпускання кнопки. Це зручно для фіксації коротких моментів без перемикання режимів. Для серійної фотозйомки Apple пропонує інше рішення – утримання кнопки збільшення гучності, яку можна налаштувати для зйомки серії кадрів.

Philip Berne / Future

Окремої уваги заслуговує керування експозицією. Воно допомагає зробити знімок світлішим або, навпаки, додати контрасту та драматичності. Навіть якщо не користуватися іншими інструментами, цей параметр може суттєво вплинути на якість фото.

Попри те що Camera Control не стала повноцінною кнопкою затвора з двоетапним натисканням, вона поступово перетворюється на важливий елемент керування камерою. Її потенціал значною мірою залежить від оновлень iOS, і з часом Apple може додати ще більше корисних функцій.