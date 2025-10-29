Як змусити Perplexity працювати за вас: 5 прихованих інструментів штучного інтелекту

Perplexity AI – це не просто альтернатива звичним пошуковим системам. Багато користувачів не здогадуються про його приховані можливості, які фактично перетворюють сервіс на повноцінний дослідницький інструмент. Вони можуть допомогти вам у щоденній роботі, тож про них варто знати.

Ми на власному досвіді випробували всі особливості Perplexity AI і тепер 24 Канал готовий поділитися п'ятьма корисними функціями, які допоможуть автоматизувати завдання та ефективно організувати роботу з інформацією. Детальніше про функції та можливості можна дізнатися на сайті підтримки Perplexity.

Як розкрити весь потенціал пошуку Perplexity?

Як ми вже зазначили, більшість людей використовує стандартний вебпошук Perplexity для всіх запитів на кшталт звичного гугління лиш з тією відмінністю, що пошуком тут займається спеціальний інструмент.

Однак сервіс дозволяє не лише шукати, але точно контролювати джерела інформації. Наприклад функція сфокусованого пошуку, доступна через іконку глобуса, дає змогу обмежувати пошук певними типами джерел.

Наприклад, можна обрати Academic для доступу до рецензованих наукових робіт,

Perplexity AI дозволяє шукати певний тип інформації завдяки сфокусованому пошуку / Скриншот 24 Каналу

Що це взагалі дає? Такий підхід значно підвищує якість результатів: для медичних тем ви отримаєте наукові дослідження замість дописів у блогах, а для пошуку відгуків про товар – чесні думки реальних користувачів.

Крім того, Perplexity дозволяє під'єднати особисті акаунти Google Drive, Gmail, Dropbox, GitHub та Notion, щоб шукати інформацію безпосередньо у ваших документах та листах. Це дуже корисно, якщо вам важко відшукати потрібний документ на Google Диску.

Як запрограмувати особистого помічника?

Спеціальна функція просторів, або Spaces, створена для планування та роботи над проєктами, або комплексними задачами. Це більше, ніж просто теки чатів – кожен "простір" можна налаштувати за допомогою індивідуальних інструкцій – так званого головного промпту, який визначатиме, як саме Perplexity відповідатиме на запити в межах цього проєкту.



Застосунок містить попередньо сконфігуровані простори, але користувач може створити та налаштувати власний / Скриншот 24 Каналу

Наприклад, ви працюєте над новим сценарієм для відео на YouTube, тож можна створити простір для дослідження теми і додати інструкцію, або завдання – завжди пропонувати ідеї для назв відео та аналізувати конкурентів.

Додатково, у простір можна один раз завантажити файли, як-от технічні специфікації чи наукові роботи, і ШІ посилатиметься на них у всіх подальших розмовах, що позбавляє необхідності постійно копіювати той самий контекст.

Як запланувати повторювані завдання?

Функція Tasks (Завдання) дозволяє автоматизувати повторювані пошукові запити. Ви можете налаштувати розклад, щоб Perplexity виконував пошук щодня, щотижня або у визначений час, а результати надсилав вам на пошту чи відображав на інформаційній панелі.

Щоб створити завдання, потрібно перейти до свого профілю, обрати Tasks, написати запит (наприклад, "знайти останні новини зі світу технологій за 24 години") та встановити час виконання.

Це зручно для отримання щоденних дайджестів новин або моніторингу інформації за певною темою.



Повторювані запити можна запланувати на конкретний день та час / Скриншот 24 Каналу

Як перетворити свої проєкти у структуровані сторінки?

Маловідома, але корисна функція Pages (Сторінки) дозволяє перетворювати ваші проєкти чи дослідження на відредаговані вебсторінки з чіткою структурою, розділами та заголовками.

Для цього потрібно відкрити потрібну гілку обговорення, натиснути на меню з трьома крапками й обрати Convert to page (Конвертувати у сторінку). Perplexity автоматично згенерує документ, який можна доповнити зображеннями, відредагувати та опублікувати.

Такі сторінки ідеально підходять для створення швидких звітів чи довідкових матеріалів, які можна експортувати у PDF або ділитися за посиланням.



Власні проєкти можна конвертувати у сторінки та ділитися роботою з іншими / Скриншот 24 Каналу

Як працювати з файлами в Perplexity?

Perplexity також дозволяє працювати з файлами. Замість того щоб вводити інформацію вручну, ви можете завантажити PDF-документи, зображення чи інші файли та ставити питання щодо їхнього змісту.

Для цього лише потрібно в полі введення запиту обрати іконку скріпки, або ж підключити власне хмарне сховище, наприклад Google Диск. Далі слід обрати потрібний документ у підтримуваному форматі і розпочати роботу.

Наприклад, можна завантажити скриншот з повідомленням про помилку під час налаштування програми, і Perplexity надасть покрокову інструкцію для її вирішення.

Контекст зберігається впродовж усієї розмови, а якщо зберегти файли у Spaces, вони стануть постійною базою знань для вашого проєкту.

Якщо ви бажаєте детальніше зануритися в усі можливості Perplexity, варто ознайомитися з матеріалом на платформі LearnPrompting. Тут зібрано повноцінний гайд по всіх функціях інструменту.