Американська космічна компанія не змогла вивести супутник на орбіту, тепер він впаде на Землю

Компанія Blue Origin провела третій запуск ракети New Glenn і вперше успішно повернула її перший ступінь. Однак місія завершилася провалом: супутник BlueBird 7 опинився на неправильній орбіті та не зможе належно працювати. А це означає, що тепер він буде спалений в атмосфері планети.

Про це детально розповіло видання Space.com, яке висвітлювало запуск New Glenn.

Чому запуск виявився провальним?

Пуск важкої ракети New Glenn від Blue Origin відбувся 19 квітня з мису Канаверал у Флориді. Старт пройшов без зауважень, а приблизно через шість хвилин після запуску компанія досягла важливої віхи – вперше успішно повернула перший ступінь ракети.

Бустер із символічною назвою "Never Tell Me The Odds" приземлився на морську платформу Jacklyn в Атлантичному океані.

Момент посадки першого ступеня на платформу в океані – дивіться відео:

Завдяки успішній посадці першого ступеня та подальшому стабільному польоті ракети до певного моменту все виглядало як повністю вдала місія. У компанії підтвердили відділення корисного навантаження, а оператор супутника – AST SpaceMobile – повідомив, що апарат увімкнувся та функціонує.

Втім, згодом з'ясувалося, що супутник вивели на неправильну орбіту. Вона виявилася занадто низькою для нормальної роботи. Через це BlueBird 7 не зможе підтримувати стабільну висоту навіть із використанням власних двигунів.

У своєму офіційному пресрелізі AST SpaceMobile підтвердила, що апарат доведеться звести з орбіти. Фактично це означає його втрату – супутник увійде в атмосферу і згорить. Фінансові втрати компанія планує компенсувати шляхом страхування, яке здійснюється саме на такі випадки.

Що відомо про супутник BlueBird 7?

BlueBird 7 мав стати частиною амбітної супутникової мережі для забезпечення мобільного зв'язку прямо зі смартфонів без потреби у наземних вишках. Це один із найбільших супутників на низькій навколоземній орбіті: площа його антени сягає близько 223 квадратних метрів.

Поки що незрозуміло, як цей інцидент вплине на подальші запуски New Glenn. Особливо це важливо з огляду на плани Blue Origin щодо місячних місій. Компанія готує посадковий модуль MK1 "Endurance" як прототип для майбутньої системи MK2, яка має брати участь у програмі NASA Artemis і доставляти астронавтів на південний полюс Місяця.