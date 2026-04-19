Як підготуватися до весняних Лірид?

Метеорний потік Ліриди вважається одним із найстаріших серед відомих людству, адже перші записи про нього датуються ще 687 роком до нашої ери. Його активність у 2026 році припадає на період з 14 до 30 квітня. Хоча потік триває два тижні, найвища концентрація метеорів у небі очікується в ніч з 21 на 22 квітня, а також наступної ночі. Наукові прогнози вказують на те, що пік активності настане приблизно о 19:40 за Гринвічем 22 квітня (21:40 в Україні), що робить вечірні години ідеальними для спостерігачів у Північній півкулі, пише 24 Канал.

Причиною цього явища є шлейф пилу та дрібних уламків, залишений довгоперіодичною кометою C/1861 G1 (Тетчер), яка обертається навколо Сонця приблизно за 415 років. Щороку у квітні Земля проходить крізь цей стародавній потік космічного сміття, пише Space.

Коли частинки входять у земну атмосферу на швидкості близько 49 кілометрів на секунду, опір повітря розігріває їх до екстремальних температур. Те, що ми бачимо як "зорю, що падає", насправді є не самим каменем, а розжареним повітрям, що світиться навколо метеороїда, який швидко згорає.

У 2026 році умови для спостережень будуть доволі сприятливими, оскільки Місяць перебуватиме у фазі молодика 17 квітня і до моменту пікових Лірид буде освітлений лише на 34 – 38 відсотків, зазначає Forbes. Це означає, що місячне світло не створить значних перешкод, дозволяючи побачити навіть слабкі метеори, якщо обрати темну локацію подалі від міських вогнів.

Очікувана інтенсивність потоку становить близько 18 – 20 метеорів на годину. Хоча це не так багато, як під час серпневих Персеїд, Ліриди часто дивують незвично яскравими вогняними кулями. Історії відомі випадки, коли інтенсивність потоку раптово зростала до 90 об'єктів на годину, як це було у 1922 чи 1982 роках, проте у 2026 році подібних сплесків не прогнозують.

Куди дивитися?

Радіант потоку, тобто точка, з якої візуально вилітають метеори, розташований у сузір'ї Ліри, неподалік від яскравої зорі Веги, на північному сході.



Такими будуть Ліриди на фоні інших об'єктів 22 квітня 2026 року / Скриншот 24 Каналу/TheSkyLive

Найкращий час для спостереження в Україні та інших країнах Північної півкулі починається після 22:30 за місцевим часом, коли сузір'я піднімається вище над горизонтом.

Для успішного полювання за "зірками" не потрібне спеціальне обладнання на кшталт телескопів чи біноклів, оскільки вони лише обмежують поле зору. Важливо дати очам адаптуватися до темряви протягом 15 – 20 хвилин і не дивитися на екрани смартфонів, щоб зберегти чутливість зору, пише Star Walk.

Як фотографувати метеори

Для тих, хто планує зафіксувати явище на камеру, фахівці радять використовувати метод тривалої експозиції. Рекомендується встановити камеру на штатив, використовувати ширококутний об'єктив із фокусною відстанню 14 – 24 міліметрів і робити кадри тривалістю 30 секунд у безперервному режимі. Параметри чутливості ISO варто виставити в межах 800 – 1600, а знімати краще у форматі RAW для подальшої обробки.

Навіть якщо спостерігач перебуває в місті, терпіння та автоматизована зйомка можуть допомогти "спіймати" яскраву вогняну кулю, яку важко помітити неозброєним оком через світлове забруднення.