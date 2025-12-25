Маск наполягав на використанні цієї конструкції в Tesla, яка призвела до численних смертей

Суперечка навколо електронних дверей Tesla отримала новий розвиток. Журналістське розслідування з’ясувало, що Ілон Маск був поінформований про ризики конструкції, а федеральний регулятор США розпочав нову перевірку Model 3 після скарги власника, який не зміг вибратися з авто після аварії.

Під час розробки Tesla Model 3 інженери компанії застерігали Ілона Маска від використання електронних кнопок для відкривання дверей зсередини салону. Така система працює від окремої 12-вольтової батареї, яка живить допоміжні електричні компоненти автомобіля. Попри зауваження фахівців, Маск наполягав на збереженні цього рішення. Про це розповідає 24 Канал із посиланням на Bloomberg.

Дивіться також Світовий рекорд: статки Ілона Маска перевищили 700 мільярдів доларів, – Reuters

Чому електронні двері Tesla викликають стільки питань?

Щоб відповідати федеральним стандартам безпеки США, Tesla все ж встановила механічний аварійний важіль. Його можна використати у разі знеструмлення або в екстреній ситуації. Водночас цей ручний механізм не має чітких позначок і розташований далеко від основної кнопки, через що багато пасажирів просто не знають про його існування.

Саме це, за твердженнями, стало причиною низки /. Окрема 12-вольтова батарея може вийти з ладу під час аварії, і тоді електронні двері перестають працювати. За інформацією журналістів, такі обставини пов’язують щонайменше з 15 смертельними випадками та багатьма іншими аваріями за участю Model 3 і Model Y.

Як пише Gizmodo, на тлі цих повідомлень Національне управління безпеки дорожнього руху США оголосило про нове розслідування, яке стосується саме Tesla Model 3. Поштовхом став лист, надісланий у листопаді власником автомобіля з Джорджії. Він описав лобове зіткнення, після якого машина загорілася і втратила живлення. За його словами, йому довелося перелізти на заднє сидіння і бити ногами у бокове вікно, поки воно не розбилося.

Автор звернення Кевін Клауз заявив, що отримав важкі травми і переніс три операції, включно з повною заміною кульшового суглоба. У листі він посилається на федеральні норми, які вимагають, щоб механізми виходу з автомобіля були чітко позначені та легко доступні.

Проблема електронних дверних ручок не є унікальною для Tesla. Після популяризації цього рішення у Model S подібні системи почали використовувати й інші автовиробники, зокрема Audi. Раніше вже траплялися випадки, коли люди не могли вибратися з авто через відмову електронного механізму. У 2015 році чоловік і його собака загинули в Chevrolet Corvette після ймовірної відмови електронного відкривання дверей, що згодом призвело до судового позову.

На ненадійність таких систем неодноразово звертали увагу власники та оглядачі. Consumer Reports фіксувало скарги на зручність і навіть знижувало оцінки автомобілів через проблеми з використанням дверей. Видання також ініціювало звернення до автовиробників із закликом робити дверні механізми безпечнішими.

Для Tesla ситуація ускладнюється загальним непростим періодом. Компанія переживає падіння продажів на тлі політичних суперечок, складних умов для ринку електромобілів і посилення конкуренції. Попри це, у вересні головний дизайнер Tesla запропонував оновлений варіант дверних механізмів для майбутніх моделей, а регуляторні перевірки триватимуть і надалі, охоплюючи мільйони авто на дорогах США.

Cкільки життів забрали заблоковані двері Tesla в аваріях з пожежами?

Футуристичні дверні ручки з електроприводом, які популяризувала компанія Tesla, стали фактором ризику в аварійних ситуаціях. Журналістське розслідування виявило, що за останнє десятиліття щонайменше 15 людей загинули в палаючих електромобілях саме через неможливість відчинити двері. Проблема набула розголосу, адже подібні інженерні рішення наразі використовують близько 70 моделей авто, що курсують дорогами США і часто це стає фатальною проблемою.

Було ідентифіковано мінімум 15 смертей у десяти різних інцидентах за останні 10 років. За даними розслідувачів, це лише верхівка айсберга, адже загальна кількість смертельних аварій за участю електрокарів вимірюється сотнями.