Apple перевіряє вік у новій iOS, але це працює не у всіх

Після запуску перевірки віку в iOS 26.4 частина користувачів зіткнулася з помилками. Процес потрібен для доступу до застосунків, але працює не завжди коректно.

Компанія Apple активувала функцію перевірки віку у iOS 26.4 для користувачів у Великій Британії. Вона вимагає підтвердити, що власнику пристрою вже є 18 років, щоб і надалі користуватися всіма застосунками в App Store. Про це пише 9to5mac.

Чому перевірка віку Apple не працює і як це виправити?

Нововведення пов’язане з вимогами Online Safety Act, хоча серед експертів є різні думки щодо того, чи це обов’язково для Apple. Регулятор Ofcom вже підтримав запуск функції.

Після оновлення системи в налаштуваннях з’являється пункт Confirm You Are 18+. У деяких випадках система автоматично визначає вік користувача – тоді достатньо підтвердити дію. Але якщо цього не сталося, потрібно пройти ручну перевірку, і саме тут виникають труднощі.

Одна з головних причин – плутанина з документами. Apple приймає кредитну картку як доказ віку, оскільки її видають лише повнолітнім. Водночас дебетова картка не підходить. Багато користувачів не розрізняють ці типи карт, тим більше що банки не завжди це чітко вказують.

Ще одна несподіванка – паспорт не приймається як підтвердження віку у Великій Британії. Натомість підходить водійське посвідчення, включно з тимчасовим.

Як пише The Guardian, навіть із правильними документами процес іноді не завершується. Користувачі повідомляють про кілька рішень, які допомогли пройти перевірку:

– Під час сканування посвідчення варто зачекати близько 10 секунд для кожного боку та уникати тіней на картці.

– Перезавантаження iPhone іноді вирішує проблему і дозволяє завершити перевірку.

– Якщо кредитна картка не приймається, її варто додати в Apple Wallet і спробувати знову.

Проблеми також можуть бути пов’язані з технічними збоями. Якщо жоден із варіантів не допомагає, користувачам радять зачекати кілька днів, поки Apple виправить помилки.

Ситуація показує, що компанії ще потрібно доопрацювати механізм перевірки. Зокрема, незрозуміло, чому паспорт не використовується, адже в інших країнах Apple вже приймає цифрові ідентифікатори, створені на його основі.