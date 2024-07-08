Працівники Samsung розпочали триденний страйк – це вплине на виробництво чипів

Компанія Samsung Electronics зіткнулася зі значним трудовим страйком – працівники вимагають підвищення заробітної плати та покращення умов праці. Триденний страйк, в якому беруть участь близько 5 000 працівників, позначиться на виробництві мікросхем на найбільшому комплексі компанії в Хвасонгу.

У червні профспілки працівників Samsung Electronics влаштували одноденний страйк з вимогою покращити умови оплати праці та відпочинку, що стало першим масштабним страйком в історії компанії.

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Попри ці зусилля, їхні вимоги не були задоволені, що спонукало профспілки організувати більш масштабний триденний страйк цього місяця. Профспілкові лідери зазначили, що їх мета зірвати виробництво мікросхем на заводі Samsung у Хвасонгу.

Чого вимагають протестувальники?

Профспілки закликають до більш справедливої системи оплати праці та збільшення тривалості відпусток. Зокрема, вони виступають за додатковий вихідний день навіть для працівників, які не є членами профспілки.

Невдоволення також пов'язане з поточною формулою розрахунку бонусних виплат. Наразі бонуси визначаються як різниця між операційним прибутком і витратами, включаючи податки та інші відрахування.

Отже, якщо Samsung не отримує прибутку або не покриває свої операційні витрати протягом певного періоду, працівники не отримують бонусів. Страйкарі вимагають, щоб бонуси були прив'язані безпосередньо до операційного прибутку без будь-яких відрахувань.

Оскільки премії становлять значну частину виплат персоналу, їх відсутність суттєво впливає на бюджет працівників. Крім того, профспілка виступає за збільшення тривалості оплачуваної відпустки.

Наскільки це вдарить по виробництву чипів

Профспілки представляють 24% працівників Samsung Electronics у Південній Кореї. Враховуючи локалізацію страйку на одному підприємстві, безпосередньої загрози широкомасштабних перебоїв у виробництві мікросхем пам'яті Samsung немає.

Високоавтоматизований характер цих виробничих ліній також пом'якшує потенційні наслідки. З приблизно 30 000 членів профспілки у страйку беруть участь лише 6450 осіб.

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Керівництво Samsung запевняє, що страйк не матиме значного впливу на діяльність компанії. Однак представники профспілки стверджують, що страйк порушить процес виробництва кремнієвих пластин розміром 200 мм на заводі в Хвасонгу.