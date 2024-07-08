В июне профсоюзы работников Samsung Electronics устроили однодневную забастовку с требованием улучшить условия оплаты труда и отдыха, что стало первой масштабной забастовкой в истории компании.

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Несмотря на эти усилия, их требования не были удовлетворены, что побудило профсоюзы организовать более масштабную трехдневную забастовку в этом месяце. Профсоюзные лидеры отметили, что их цель сорвать производство микросхем на заводе Samsung в Хвасонгу.

Чего требуют протестующие?

Профсоюзы призывают к более справедливой системе оплаты труда и увеличению продолжительности отпусков. В частности, они выступают за дополнительный выходной день даже для работников, которые не являются членами профсоюза.

Недовольство также связано с текущей формулой расчета бонусных выплат. Сейчас бонусы определяются как разница между операционной прибылью и расходами, включая налоги и другие отчисления.

Итак, если Samsung не получает прибыли или не покрывает свои операционные расходы в течение определенного периода, работники не получают бонусов. Бастующие требуют, чтобы бонусы были привязаны непосредственно к операционной прибыли без каких-либо отчислений.

Поскольку премии составляют значительную часть выплат персонала, их отсутствие существенно влияет на бюджет работников. Кроме того, профсоюз выступает за увеличение продолжительности оплачиваемого отпуска.

Насколько это ударит по производству чипов

Профсоюзы представляют 24% работников Samsung Electronics в Южной Корее. Учитывая локализацию забастовки на одном предприятии, непосредственной угрозы широкомасштабных перебоев в производстве микросхем памяти Samsung нет.

Высокоавтоматизированный характер этих производственных линий также смягчает потенциальные последствия. Из примерно 30 000 членов профсоюза в забастовке участвуют лишь 6450 человек.

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Руководство Samsung уверяет, что забастовка не окажет значительного влияния на деятельность компании. Однако представители профсоюза утверждают, что забастовка нарушит процесс производства кремниевых пластин размером 200 мм на заводе в Хвасонгу.