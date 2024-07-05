Delfast – украинская компания, которая имеет офисы и производство как в Украине, так и в США. Она работает уже много лет и является одной из самых узнаваемых на рынке электрических велосипедов по всему миру. Кроме того, одна из ее моделей стала рекордсменом Книги рекордов Гиннеса за наибольшее расстояние, пройденное на одном заряде.

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Что произошло

Краудфандинговые кампании популярны в индустрии электровелосипедов и различной мелкой электроники. Хотя изначально они задумывались как способ финансирования новых проектов за счет краудсорсинга капитала в обмен на скидки или вознаграждения, за последнее десятилетие они в значительной степени превратились в фактические каналы продаж и пиар-машины. Люди заранее переводят бренду деньги, а когда собирается нужная сумма, начинается производство. Каждый, кто заплатил, получает свой товар по сниженной цене, которую уже перевел, а для всех остальных в дальнейшем это стоит несколько дороже, если компания продолжает производство.

Сборы денег на выпуск той или иной новинки обычно проводятся на таких сайтах, как Kickstarter и Indiegogo. Они часто используются как способ предварительной продажи новых моделей электровелосипедов до их запуска.

Большинство краудфандинговых кампаний, которые успешно собирают средства на новые электровелосипеды, заканчиваются счастливо, хотя они часто имеют тенденцию доставлять товар позже, чем было обещано.

Но на этот раз житель Нью-Йорка Джонатан Рапопорт поддержал краудфандинговую кампанию Delfast по электровелосипеду Delfast California, но не получил его ни рано, ни поздно, поэтому он подал в суд.



Электрический велосипед Delfast California на маркетинговых фотографиях / Фото Delfast

Детали спора

Джонатан Рапопорт говорит, что сначала компания была любезной, предложив ему вернуть средства, но потом изменила тактику и прекратила общение с ним.

Компания пообещала мне возмещение, но они полностью меня обманули. Поэтому на прошлой неделе я был вынужден подать на них в суд, и это стало для меня прозрением,

– сказал он, добавляя, что во время судебного процесса руководитель Даниэль Тонкопи якобы признал, что компания никогда не намеревалась дарить велосипед любому, кто поддержал кампанию на Indiegogo.

"Он заявил под присягой, что мы просто поддержали его компанию и на самом деле не покупали велосипед. Мы просто хотели помочь его компании", – продолжил истец.

На самом деле подобную позицию можно часто услышать со стороны брендов, которые проводят краудфандинг, но которым не удается достичь успеха с каким-то продуктом. Юридически кампания краудфандинга на самом деле не является легальной продажей, а скорее финансовым проявлением поддержки в обмен на то, что Indiegogo называет "преимуществами" или результатами.



Электрический велосипед Delfast California на маркетинговых фотографиях / Фото Delfast

В случае с Indiegogo, хотя компания не может юридически заставить владельцев кампаний предоставлять эти преимущества плательщикам, Условия использования сервиса требуют, чтобы эти преимущества были предоставлены. Как объясняет ресурс краудфандинга на своем сайте, "Indiegogo не может быть посредником в спорах между клиентами, включая те, связанные с возвратом средств или выполнением поощрений. Если вы не можете прийти к согласию, вы также можете воспользоваться нашими Условиями использования в суде США, если решите подать иск против команды кампании".

Именно так Рапопорт и поступил.

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Решение суда

В деле Джонатан Рапопорт против Delfast, после того, как глава компании Даниэль Тонкопи дал показания в защиту компании и обе стороны представили свои доказательства, судья в конце концов согласился с тем, что Delfast отказался от сделки о покупке электровелосипеда.

В судебном документе указано: "Суд постановляет вынести решение в пользу истца Джонатана Рапопорта против ответчика Delfast по иску, поданному [...] на основную сумму в размере 2 198 долларов и судебных расходов 100 долларов США на общую сумму 2 298 долларов США".

Рапопорт говорит, что он еще не получил ни одного ответа от Delfast и не получил ни одного платежа.