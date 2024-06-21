Оснащен надежным двигателем мощностью 1000 Вт и долговечным аккумулятором, CycVerve предназначен для поездок по городу, внедорожных приключений и любителей фитнеса.

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Основанная в 2018 году, компания CyCrown зарекомендовала себя как новатор, выпуская целый ряд электровелосипедов, включая сложные модели, грузовой велосипед и мощный приключенческий велосипед мощностью 1250 Вт.

Последний релиз, CycVerve, имеет ступенчатую раму из алюминиевого сплава, что предлагает более инклюзивный дизайн по сравнению с высокоступенчатой CycUltra.

Эта новая модель особенно полезна для велосипедистов, которые могут иметь трудности с рамами с высоким шагом, в том числе для пожилых людей и людей с ограниченной подвижностью.

Нашей целью при создании CycVerve было создать велосипед, который открывает приключения с моторной поддержкой для большего количества людей, позволяя каждому наслаждаться преимуществами езды на велосипеде. Он идеально подходит для любого, от городских пассажиров до тех, кто стремится заниматься фитнесом на свежем воздухе,

– сказал представитель CyCrown.

CycVerve оснащен 750-ваттным двигателем с задней втулкой, который может развивать пиковую мощность до 1000 Вт, обеспечивая крутящий момент 72 Нм (53 фунт-фут). Пользователи могут выбрать один из пяти уровней помощи при нажатии на педали, что позволяет развивать скорость до 45 км/ч, дополнен 7-ступенчатой коробкой передач Shimano для универсальных вариантов езды, особенно полезных на холмистой местности.



Электровелосипед CycVerve / Фото CyCrown

Литий-ионный аккумулятор емкостью 748,8 Вт-ч, установлен на нижней трубе, питает CycVerve, обеспечивая более 96,5 км запаса хода на самых низких настройках педалей. Зарядка аккумулятора до полной емкости занимает примерно 4-5 часов с помощью зарядного устройства 54,6 В/2 А, входящего в комплект.

Велосипед оснащен цветным дисплеем, расположенным посередине руля, на котором в режиме реального времени отображаются данные о поездке, а также USB-портом для зарядки мобильных устройств в дороге.

Якщо мова йде про надійність, то за цим параметром японським брендам немає рівних. Зокрема, новий SUZUKI S-CROSS 2024 року забезпечений гарантією у три роки чи 100 000 кілометрів, і за цей період виробник відповідає за якість авто через свого офіційного дилера в Україні.

Создан для комфорта и безопасности

Разработанный для плавной и комфортной езды, CycVerve оснащен амортизационной вилкой и устойчивыми к проколам жировыми шинами шириной 4 дюйма на 26-дюймовых колесах, способными с легкостью преодолевать пересеченную местность.

Гидравлические дисковые тормоза обеспечивают надежное торможение при различных условиях. Велосипед также может похвастаться удобным мягким седлом, передним и задним освещением для улучшения видимости и удобной боковой подставкой для ног.

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Электронный велосипед сертифицирован по стандарту UL 2849, что соответствует самым строгим стандартам безопасности. CycVerve доступен в четырех цветовых вариантах, к нему добавляются крылья и задний багажник, входящих в стоимость, что делает его полной комплектацией для любого велосипедиста. Цена на электровелосипед стартует от 1100 долларов.