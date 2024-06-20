Grandtan X выделяется на переполненном рынке электровелосипедов своей мощной производительностью и усовершенствованными функциями. Он может похвастаться 750-ваттным двигателем, установленным сзади, с пиковой мощностью 1400 Вт, способным обеспечить крутящий момент 90 Нм.

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Эта мощность позволяет электровелосипеду развивать скорость до 32 км/ч на семи уровнях педального усилителя, превосходя многих конкурентов.

Ключевой особенностью Grandtan X является датчик крутящего момента, расположенный на нижнем кронштейне. Этот датчик обеспечивает плавную, отзывчивую помощь двигателю, которая ощущается естественно.

Для тех случаев, когда крутить педали не желательно, дроссельная заслонка, повернута на половину оборота, предлагает легкий способ сдвинуться с места, не потея, что особенно полезно в городском движении.



Grandtan X E-Trike – превосходный выбор для города и приключений / Фото Addmotor

Питание электровелосипеда осуществляется от надежного литий-ионного аккумулятора мощностью 960 Вт-ч, состоящий из элементов Samsung 21700 и сертифицированный по стандартам безопасности UL 2271, что обеспечивает спокойствие водителей.

Во время практических тестов Grandtan X проехал до 136,8 км на одном заряде аккумулятора при самой низкой настройке педалей. Подзарядка аккумулятора занимает 8-10 часов с помощью зарядного устройства постоянного тока 48-В2-А, входящего в комплект.

Чи існує кросовер, який споживає небагато пального? Це рідкість, але буває. Середня витрата пального SUZUKI S-CROSS 2024 року становить від 4,9 літра на 100 кілометрів шляху залежно від трансмісії та типу приводу – передній чи повний.



Grandtan X E-Trike / Фото Addmotor

Универсальность езды еще больше повышает 7-скоростной переключатель Shimano Tourney, который работает в тандеме с задним дифференциалом, что подстраивается под различные скорости и рельеф местности.

Рама электровелосипеда изготовлена из прочного сплава 6061 и имеет деревянную подножку, которая служит удобной подставкой для ног при использовании дросселя.

Grandtan X также уделяет особое внимание комфорту и удобству водителя. Он оснащен мягким сиденьем со спинкой, дисплеем с подсветкой, на котором отображаются важные данные о поездке, и USB-портом для зарядки мобильных устройств.

Для безопасности электровелосипед оснащен передней фарой и задним фонарем 5-в-1 с тормозными и поворотными сигналами.

Доступность и цена

Сейчас электровелосипед Grandtan X доступен для предварительного заказа по цене 3299 долларов, что предусматривает скидку 300 долларов от будущей розничной цены. Благодаря сочетанию мощности, комфорта и универсальности, Grandtan X имеет все шансы стать популярным выбором как для городских пассажиров, так и для искателей приключений.