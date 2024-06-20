Grandtan X виділяється на переповненому ринку електровелосипедів своєю потужною продуктивністю та вдосконаленими функціями. Він може похвалитися 750-ватним двигуном, встановленим ззаду, з піковою потужністю 1400 Вт, здатним забезпечити крутний момент 90 Нм.

Дивіться також Стартап розробив електровелосипеди на водневих паливних елементах з можливістю швидкої заправки

Ця потужність дозволяє електровелосипеду розвивати швидкість до 32 км/год на семи рівнях педального підсилювача, перевершуючи багатьох конкурентів.

Ключовою особливістю Grandtan X є датчик крутного моменту, розташований на нижньому кронштейні. Цей датчик забезпечує плавну, чуйну допомогу двигуну, яка відчувається природно.

Для тих випадків, коли крутити педалі не бажано, дросельна заслінка, повернута на половину оберту, пропонує легкий спосіб зрушити з місця, не потіючи, що особливо корисно в міському русі.



Grandtan X E-Trike – чудовий вибір для міста і пригод / Фото Addmotor

Живлення електровелосипеда здійснюється від надійного літій-іонного акумулятора потужністю 960 Вт-год, що складається з елементів Samsung 21700 і сертифікований за стандартами безпеки UL 2271, що забезпечує спокій водіїв.

Під час практичних тестів Grandtan X проїхав до 136,8 км на одному заряді акумулятора за найнижчого налаштування педалей. Підзарядка акумулятора займає 8-10 годин за допомогою зарядного пристрою постійного струму 48-В2-А, що входить до комплекту.

Чи існує кросовер, який споживає небагато пального? Це рідкість, але буває. Середня витрата пального SUZUKI S-CROSS 2024 року становить від 4,9 літра на 100 кілометрів шляху залежно від трансмісії та типу приводу – передній чи повний.



Grandtan X E-Trike / Фото Addmotor

Універсальність їзди ще більше підвищує 7-швидкісний перемикач Shimano Tourney, який працює в тандемі з заднім диференціалом, що підлаштовується під різні швидкості та рельєф місцевості.

Рама електровелосипеда виготовлена з міцного сплаву 6061 і має дерев'яну підніжку, яка слугує зручною підставкою для ніг під час використання дроселя.

Grandtan X також приділяє особливу увагу комфорту та зручності водія. Він оснащений м'яким сидінням зі спинкою, дисплеєм з підсвічуванням, на якому відображаються важливі дані про поїздку, і USB-портом для зарядки мобільних пристроїв.

Для безпеки електровелосипед оснащений передньою фарою та заднім ліхтарем 5-в-1 з гальмівними та поворотними сигналами.

Доступність та ціна

Наразі електровелосипед Grandtan X доступний для попереднього замовлення за ціною 3299 доларів, що передбачає знижку 300 доларів від майбутньої роздрібної ціни. Завдяки поєднанню потужності, комфорту та універсальності, Grandtan X має усі шанси стати популярним вибором як для міських пасажирів, так і для шукачів пригод.