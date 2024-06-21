Оснащений надійним двигуном потужністю 1000 Вт і довговічним акумулятором, CycVerve призначений для поїздок містом, позашляхових пригод та любителів фітнесу.

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Заснована у 2018 році, компанія CyCrown зарекомендувала себе як новатор, випускаючи цілу низку електровелосипедів, включаючи складні моделі, вантажний велосипед та потужний пригодницький велосипед потужністю 1250 Вт.

Останній реліз, CycVerve, має ступінчасту раму з алюмінієвого сплаву, що пропонує більш інклюзивний дизайн у порівнянні з високоступінчастою CycUltra.

Ця нова модель особливо корисна для велосипедистів, які можуть мати труднощі з рамами з високим кроком, в тому числі для людей похилого віку та людей з обмеженою рухливістю.

Нашою метою при створенні CycVerve було створити велосипед, який відкриває пригоди з моторною підтримкою для більшої кількості людей, дозволяючи кожному насолоджуватися перевагами їзди на велосипеді. Він ідеально підходить для будь-кого, від міських пасажирів до тих, хто прагне займатися фітнесом на свіжому повітрі,

– сказав представник CyCrown.

CycVerve оснащений 750-ватним двигуном із задньою втулкою, який може розвивати пікову потужність до 1000 Вт, забезпечуючи крутний момент 72 Нм (53 фунт-фут). Користувачі можуть обрати один з п'яти рівнів допомоги при натисканні на педалі, що дозволяє розвивати швидкість до 45 км/год, доповнений 7-ступінчастою коробкою передач Shimano для універсальних варіантів їзди, особливо корисних на горбистій місцевості.



Електровелосипед CycVerve / Фото CyCrown

Літій-іонний акумулятор ємністю 748,8 Вт-год, встановлений на нижній трубі, живить CycVerve, забезпечуючи понад 96,5 км запасу ходу на найнижчих налаштуваннях педалей. Зарядка акумулятора до повної ємності займає приблизно 4-5 годин за допомогою зарядного пристрою 54,6 В/2 А, що входить до комплекту.

Велосипед оснащений кольоровим дисплеєм, розташованим посередині керма, на якому в режимі реального часу відображаються дані про поїздку, а також USB-портом для заряджання мобільних пристроїв у дорозі.

Якщо мова йде про надійність, то за цим параметром японським брендам немає рівних. Зокрема, новий SUZUKI S-CROSS 2024 року забезпечений гарантією у три роки чи 100 000 кілометрів, і за цей період виробник відповідає за якість авто через свого офіційного дилера в Україні.

Створено для комфорту та безпеки

Розроблений для плавної та комфортної їзди, CycVerve оснащений амортизаційною вилкою та стійкими до проколів жировими шинами шириною 4 дюйми на 26-дюймових колесах, здатними з легкістю долати пересічену місцевість.

Гідравлічні дискові гальма забезпечують надійне гальмування за різних умов. Велосипед також може похвалитися зручним м'яким сідлом, переднім і заднім освітленням для покращення видимості та зручною бічною підставкою для ніг.

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Електронний велосипед сертифікований за стандартом UL 2849, що відповідає найсуворішим стандартам безпеки. CycVerve доступний у чотирьох колірних варіантах, до нього додаються крила та задній багажник, що входять у вартість, що робить його повною комплектацією для будь-якого велосипедиста. Ціна на електровелосипед стартує від 1100 доларів.