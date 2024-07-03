Чем особенный Amflow PL

Электровелосипед Amflow PL поставляется с аккумулятором на выбор на 600 или 800 Вт-ч. Он также имеет подвесную батарею, что увеличивает запас хода. Несмотря на свои передовые функции, велосипед легкий, весом всего 19,2 кг, с рамой из углеродного волокна и мощным электродвигателем.

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DJI использовала свой большой опыт в производстве дронов, чтобы разработать собственный электродвигатель Avinox для велосипеда. Двигатель Avinox, который, как ожидается, будет использоваться в будущих электровелосипедах DJI, имеет номинальную мощность 250 Вт, что обеспечивает крутящий момент 105 Н-м. В режиме Boost двигатель может достигать 1000 Вт мощности с крутящим моментом 120 Н-м, что идеально подходит для преодоления крутых склонов.



Новейший двигатель для электровелосипедов от DJI Avinox / Фото DJI

Аккумулятор велосипеда можно зарядить до 75% емкости всего за 1,5 часа с помощью фирменного зарядного устройства DJI на основе GaN-элементов. Запас хода версии с аккумулятором на 800 Вт-ч составляет 157 км, а версии с аккумулятором на 600 Вт-ч - 117 км, при условии езды по ровной местности с поддержкой педалей.

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Батареи DJI на основе GaN-элементов / Фото DJI

Дополнительные функции включают 2-дюймовый цветной сенсорный OLED-дисплей, интегрированный в раму, и приложение Avinox для беспроводного доступа к данным о поездке.

Велосипед имеет четыре режима управления педалями, включая автоматический режим, который регулирует мощность в зависимости от условий езды. Он также имеет USB-порт для зарядки устройств, полную систему подвески Fox и совместим с 27,5-дюймовыми и 29-дюймовыми задними колесами.



Дисплей и приложение отображают данные поездки и состояние велосипеда / Фото DJI

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Amflow PL выйдет на рынок в четвертом квартале этого года. DJI объявила, что велосипед будет доступен у авторизованных дилеров в Германии, Великобритании и Австралии.