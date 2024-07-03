Чим особливий Amflow PL

Електровелосипед Amflow PL поставляється з акумулятором на вибір на 600 або 800 Вт-год. Він також має підвісну батарею, що збільшує запас ходу. Попри свої передові функції, велосипед легкий, вагою всього 19,2 кг, з рамою з вуглецевого волокна і потужним електродвигуном.

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DJI використала свій великий досвід у виробництві дронів, щоб розробити власний електродвигун Avinox для велосипеда. Двигун Avinox, який, як очікується, буде використовуватися в майбутніх електровелосипедах DJI, має номінальну потужність 250 Вт, що забезпечує крутний момент 105 Н-м. У режимі Boost двигун може досягати 1000 Вт потужності з обертовим моментом 120 Н-м, що ідеально підходить для подолання крутих схилів.



Новітній двигун для електровелосипедів від DJI Avinox / Фото DJI

Акумулятор велосипеда можна зарядити до 75% ємності всього за 1,5 години за допомогою фірмового зарядного пристрою DJI на основі GaN-елементів. Запас ходу версії з акумулятором на 800 Вт-год становить 157 км, а версії з акумулятором на 600 Вт-год - 117 км, за умови їзди по рівній місцевості з підтримкою педалей.

Чи існує кросовер, який споживає небагато пального? Це рідкість, але буває. Середня витрата пального SUZUKI S-CROSS 2024 року становить від 4,9 літра на 100 кілометрів шляху залежно від трансмісії та типу приводу – передній чи повний.



Батареї DJI на основі GaN-елементів / Фото DJI

Додаткові функції включають 2-дюймовий кольоровий сенсорний OLED-дисплей, інтегрований в раму, і застосунок Avinox для бездротового доступу до даних про поїздку.

Велосипед має чотири режими керування педалями, включаючи автоматичний режим, який регулює потужність залежно від умов їзди. Він також має USB-порт для зарядки пристроїв, повну систему підвіски Fox і сумісний з 27,5-дюймовими та 29-дюймовими задніми колесами.



Дисплей та застосунок відображають дані поїздки та стан велосипеда / Фото DJI

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Amflow PL вийде на ринок у четвертому кварталі цього року. DJI оголосила, що велосипед буде доступний у авторизованих дилерів у Німеччині, Великобританії та Австралії.