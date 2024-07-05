Delfast – українська компанія, яка має офіси й виробництво як в Україні, так і у США. Вона працює вже багато років і є однією з найупізнаваніших на ринку електричних велосипедів по всьому світу. Крім того, одна з її моделей стала рекордсменом Книги рекордів Гіннеса за найбільшу відстань, пройдену на одному заряді.

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Що сталося

Краудфандингові кампанії популярні в індустрії електровелосипедів та різної дрібної електроніки. Хоча спочатку вони задумувалися як спосіб фінансування нових проєктів за рахунок краудсорсингу капіталу в обмін на знижки або винагороди, за останнє десятиліття вони значною мірою перетворилися на фактичні канали продажів і піар-машини. Люди заздалегідь переказують бренду гроші, а коли збирається потрібна сума, починається виробництво. Кожен, хто заплатив, отримує свій товар за зниженою ціною, яку вже перевів, а для всіх інших надалі це коштує дещо дорожче, якщо компанія продовжує виробництво.

Збори грошей на випуск тієї чи іншої новинки зазвичай проводяться на таких сайтах, як Kickstarter та Indiegogo. Вони часто використовуються як спосіб попереднього продажу нових моделей електровелосипедів до їх запуску.

Більшість краудфандингових кампаній, які успішно збирають кошти на нові електровелосипеди, закінчуються щасливо, хоча вони часто мають тенденцію доставляти товар пізніше, ніж було обіцяно.

Але цього разу мешканець Нью-Йорка Джонатан Рапопорт підтримав краудфандингову кампанію Delfast щодо електровелосипеда Delfast California, але не отримав його ні рано, ні пізно, тож він подав до суду.



Електричний велосипед Delfast California на маркетингових фотографіях / Фото Delfast

Деталі суперечки

Джонатан Рапопорт каже, що спочатку компанія буля люб'язною, запропонувавши йому повернути кошти, але потім змінила тактику і припинила спілкування з ним.

Компанія пообіцяла мені відшкодування, але вони повністю мене обманули. Тому минулого тижня я був змушений подати на них до суду, і це стало для мене прозрінням,

– сказав він, додаючи, що під час судового процесу керівник Даніель Тонкопі нібито визнав, що компанія ніколи не мала наміру дарувати велосипед будь-кому, хто підтримав кампанію на Indiegogo.

"Він заявив під присягою, що ми просто підтримали його компанію і насправді не купували велосипед. Ми просто хотіли допомогти його компанії", – продовжив позивач.

Насправді подібну позицію можна часто почути з боку брендів, які проводять краудфандинг, але яким не вдається досягти успіху з якимось продуктом. Юридично кампанія краудфандингу насправді не є легальним продажем, а радше фінансовим виявом підтримки в обмін на те, що Indiegogo називає "перевагами" або результатами.



Електричний велосипед Delfast California на маркетингових фотографіях / Фото Delfast

У випадку з Indiegogo, хоча компанія не може юридично змусити власників кампаній надавати ці переваги платникам, Умови використання сервісу вимагають, щоб ці переваги були надані. Як пояснює ресурс краудфандингу на своєму сайті, "Indiegogo не може бути посередником у суперечках між клієнтами, включаючи ті, що пов'язані з поверненням коштів або виконанням заохочень. Якщо ви не можете дійти згоди, ви також можете скористатися нашими Умовами використання в суді США, якщо вирішите подати позов проти команди кампанії".

Саме так Рапопорт і вчинив.

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Рішення суду

У справі Джонатан Рапопорт проти Delfast, після того, як глава компанії Даніель Тонкопі дав свідчення на захист компанії й обидві сторони представили свої докази, суддя врешті-решт погодився з тим, що Delfast відмовився від угоди про купівлю електровелосипеда.

У судовому документі зазначено: "Суд постановляє винести рішення на користь позивача Джонатана Рапопорта проти відповідача Delfast за позовом, поданим [...] на основну суму в розмірі 2 198 доларів та судових витрат 100 доларів США на загальну суму 2 298 доларів США".

Рапопорт каже, що він ще не отримав жодної відповіді від Delfast і не отримав жодного платежу.