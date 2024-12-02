Канада просить вас голосувати за назву нового зонда, який висадиться на Місяць

Канада незабаром запустить місяцехід, який вивчатиме наш улюблений супутник, але він досі не має назви. Щоб усунути цей прикрий недолік, місцеве космічне агентство попросило людей з усього світу обрати найкраще ім'я серед кількох претендентів. Ви також можете взяти участь у голосуванні. Як це зробити?

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Запуск місяцехода відбудеться не раніше 2026 року, але інженери хочуть дати йому назву вже зараз. Тож усі охочі мають час до 20 грудня, щоб ознайомитися з чотирма доступними варіантами, пише 24 Канал.

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Перший канадський місяцехід має дослідити південний полюс Місяця. Він продемонструє інноваційні ключові технології, збиратиме наукову інформацію та шукатиме воду у вигляді льоду.

Людство повертається на Місяць, і Канада є частиною цієї захоплюючої подорожі,

– написали представники космічного агентства (CSA) у своїй заяві.

Науковий апарат є частиною цілої низки канадських місій до земного супутника:

Перш за все, країна співпрацює з NASA в рамках програми американського космічного агентства "Артеміда", яка має на меті доставити астронавтів на Місяць наприкінці цього десятиліття.

Канадський астронавт Джеремі Хансен був обраний у 2023 році для участі в місії "Артеміда-2", яка, як очікується, облетить Місяць не раніше наступного року в рамках підготовки до висадки на нього.

CSA також планує побудувати місячний візок, який допомагатиме астронавтам на поверхні.

Програма прискорення дослідження Місяця (LEAP) також фінансує різноманітне корисне навантаження для майбутнього вивчення супутника.

Найбільшим внеском CSA в програму Artemis є роботизована рука Canadarm3, яка буде обслуговувати заплановану космічну станцію NASA Gateway на місячній орбіті. Рука буде побудована канадською компанією MDA Space.

Запуск місяцехода анонсували на 2021 рік, а будуватиме його компанія Canadensys Aerospace, що базується в Торонто. Ось які назви пропонує CSA:

Athabasca . Атабаска – це річка, що протікає зі Скелястих гір через Альберту до однойменного озера Атабаска. Річки та струмки Канади були маршрутами континенту протягом тисячоліть і продовжують залишатися шляхами відкриттів, транспорту та обміну. Назви річок також відображають різноманітність та спадщину Канади. "Майбутні місяцеходи нашого флоту можуть продовжити цю тенденцію, взявши назви інших канадських природних чудес", – каже агентство.

. Атабаска – це річка, що протікає зі Скелястих гір через Альберту до однойменного озера Атабаска. Річки та струмки Канади були маршрутами континенту протягом тисячоліть і продовжують залишатися шляхами відкриттів, транспорту та обміну. Назви річок також відображають різноманітність та спадщину Канади. "Майбутні місяцеходи нашого флоту можуть продовжити цю тенденцію, взявши назви інших канадських природних чудес", – каже агентство. Courage , що перекладається як "сміливість" або "хоробрість". Така назва може бути дуже символічною, відображаючи віру в успіх місій на Місяці.

, що перекладається як "сміливість" або "хоробрість". Така назва може бути дуже символічною, відображаючи віру в успіх місій на Місяці. Glacier , що перекладається як "льодовик". Ця назва відображатиме одну з місій космічного апарата, адже він шукатиме на Місяці лід. Вона також апелює до самої природи Канади, де льодовики є важливою особливістю та частиною культури країни. "Наша країна є домівкою для приблизно 20% льодовикового льоду Землі", – сказали в CSA.

, що перекладається як "льодовик". Ця назва відображатиме одну з місій космічного апарата, адже він шукатиме на Місяці лід. Вона також апелює до самої природи Канади, де льодовики є важливою особливістю та частиною культури країни. "Наша країна є домівкою для приблизно 20% льодовикового льоду Землі", – сказали в CSA. Pol-R: Це творче обігрування слова "Polar", тобто "полярний", відсилаючи нас до канадських регіонів, близьких до північного полюса. Велика частина Канади розташована в північному полярному колі, а місія марсохода буде здійснювати посадку в південному полярному регіоні Місяця.