10 найкращих програм для запобігання втраті даних у 2026 році
Сьогодні питання захисту інформації вийшло на абсолютно новий рівень, оскільки кіберзагрози стають дедалі витонченішими. Сучасні системи контролю дозволяють не лише відстежувати рух файлів, а й передбачати потенційні інциденти за допомогою штучного інтелекту.
Які технології та інструменти забезпечують найвищий рівень безпеки даних у 2026 році?
Запобігання втраті даних, відоме як DLP, є комплексом технологій та методів, спрямованих на виявлення та блокування несанкціонованого доступу, використання або знищення конфіденційної інформації. Ці рішення функціонують на основі чітко визначених правил, які дозволяють ідентифікувати, класифікувати та захищати дані залежно від їхньої важливості. DLP-інструменти охоплюють весь життєвий цикл інформації: коли вона перебуває у стані руху, зберігається на носіях або безпосередньо використовується, пише 24 Канал.
Технологічно такі рішення можуть бути реалізовані як програмне забезпечення, апаратні пристрої або їхня комбінація. Наприклад, спеціалізоване обладнання часто встановлюють на периметрі мережі для моніторингу вхідного та вихідного трафіку в реальному часі.
Які є типи запобігання втраті даних?
Існують три основні типи запобігання втраті даних:
- Мережевий DLP аналізує мережевий трафік на наявність конфіденційних даних під час передачі, таких як електронні листи, передача файлів та вебактивність. Це рішення DLP призначене для виявлення та запобігання винесенню конфіденційних даних за межі компанії і може бути розміщене на периферії мережі.
- DLP для кінцевих точок контролює дані, збережені на ноутбуках, настільних комп’ютерах та мобільних пристроях. Цей інструмент DLP дозволяє знаходити конфіденційні дані, що зберігаються на кінцевих точках, та запобігати їх ненавмисному копіюванню, передачі або видаленню.
- Хмарний DLP – це тип системи запобігання втраті даних, що контролює дані, які зберігаються у хмарних додатках та сервісах, таких як SaaS, IaaS та PaaS. Це рішення DLP призначене для захисту конфіденційних хмарних даних від небажаного доступу, крадіжки або втрати.
Це три основні типи рішень DLP, але можуть бути й інші. Є сенс впроваджувати комплексну стратегію DLP, яка охоплює всі потенційні сценарії втрати даних і захищає конфіденційні дані на всіх етапах їхнього життєвого циклу.
Процес роботи сучасної системи захисту складається з кількох ключових етапів. Спочатку відбувається виявлення та класифікація інформації за допомогою сканування та цифрових відбитків. Далі створюються політики доступу, після чого система переходить до активного моніторингу. Якщо фіксується спроба порушення, програма може заблокувати перенесення файлу, зашифрувати його або надіслати сповіщення службі безпеки у випадку, якщо це корпоративна інфраструктура.
Чиї послуги обрати: плюси на мінуси лідерів ринку
Ринок 2026 року пропонує низку потужних інструментів, кожен з яких має свої особливості:
- Avanan Cloud Email Security використовує штучний інтелект для захисту пошти та інструментів співпраці, як-от Microsoft 365 чи Slack. Хоча ця система проста у використанні та має автоматизовані процеси, її вартість може бути вищою за аналоги, а робота іноді призводить до помилкових спрацювань.
- Zscaler Internet Access фокусується на безпеці інтернет-трафіку через хмарну платформу, інтегруючи принципи нульової довіри. Проте налаштування такої системи є складним через велику кількість параметрів, а при роботі з масивами даних вона може впливати на швидкість мережі.
- Forcepoint DLP виділяється адаптивним захистом, який аналізує поведінку користувачів у реальному часі, що дозволяє блокувати ризиковані дії ще до виникнення витоку. Ця система підтримує регуляторні вимоги у понад 80 країнах, але потребує значних ресурсів для впровадження.
- Подібну масштабованість пропонує Symantec, чия архітектура дозволяє контролювати дані в AWS, Office 365 та Box. Попри просунутий контентний аналіз, її впровадження вважається дорогим задоволенням.
- Check Point інтегрує функції захисту безпосередньо у свої фаєрволи нового покоління, що спрощує моніторинг через єдину консоль. Це рішення покращує загальний стан безпеки, але вимагає спеціальних знань для підтримки актуальності політик.
- McAfee DLP, своєю чергою, робить ставку на контекстний аналіз та централізоване звітування, хоча інтеграція цього продукту з іншими системами може бути непростою.
- Trend Micro використовує машинне навчання для виявлення загроз у реальному часі, пропонуючи гнучкі політики, але іноді це суттєво навантажує робочі станції.
- Для компаній, що працюють виключно в екосистемі Google, ідеальним вибором є Google Cloud DLP, яка автоматично маскує та класифікує дані. Вона працює за моделлю оплати за фактичне використання, проте не забезпечує захист інформації поза межами сервісів Google.
- NinjaOne Backup пропонує автоматизоване хмарне резервне копіювання з шифруванням, що дозволяє швидко відновлювати роботу після збоїв. Проте користувачі іноді відзначають нестабільність системи та потребу в покращенні звітності.
- Замикає десятку лідерів Sophos DLP. Це набір інструментів для розробників, який дозволяє інтегрувати функції захисту безпосередньо у власні корпоративні додатки через API. Це забезпечує максимальну гнучкість, але потребує великих інвестицій у програмну та апаратну частину.