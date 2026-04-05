Какие технологии и инструменты обеспечивают высокий уровень безопасности данных в 2026 году?
Предотвращение потери данных, известное как DLP, является комплексом технологий и методов, направленных на выявление и блокирование несанкционированного доступа, использования или уничтожения конфиденциальной информации. Эти решения функционируют на основе четко определенных правил, которые позволяют идентифицировать, классифицировать и защищать данные в зависимости от их важности. DLP-инструменты охватывают весь жизненный цикл информации: когда она находится в состоянии движения, хранится на носителях или непосредственно используется, пишет 24 Канал.
Смотрите также Кибербезопасность для самых маленьких: 5 простых способов защитить ребенка от угроз в интернете
Технологически такие решения могут быть реализованы как программное обеспечение, аппаратные устройства или их комбинация. Например, специализированное оборудование часто устанавливают на периметре сети для мониторинга входящего и исходящего трафика в реальном времени.
Какие есть типы предотвращения потери данных?
Существуют три основных типа предотвращения потери данных:
- Сетевой DLP анализирует сетевой трафик на наличие конфиденциальных данных при передаче, таких как электронные письма, передача файлов и вебактивность. Это решение DLP предназначено для выявления и предотвращения вынесения конфиденциальных данных за пределы компании и может быть размещено на периферии сети.
- DLP для конечных точек контролирует данные, сохраненные на ноутбуках, настольных компьютерах и мобильных устройствах. Этот инструмент DLP позволяет находить конфиденциальные данные, хранящиеся на конечных точках, и предотвращать их непреднамеренное копирование, передачи или удаления.
- Облачный DLP - это тип системы – это тип системы предотвращения потери данных, что контролирует данные, которые хранятся в облачных приложениях и сервисах, таких как SaaS, IaaS и PaaS. Это решение DLP предназначено для защиты конфиденциальных облачных данных от нежелательного доступа, кражи или потери.
Это три основных типа решений DLP, но могут быть и другие. Есть смысл внедрять комплексную стратегию DLP, которая охватывает все потенциальные сценарии потери данных и защищает конфиденциальные данные на всех этапах их жизненного цикла.
Процесс работы современной системы защиты состоит из нескольких ключевых этапов. Сначала происходит выявление и классификация информации с помощью сканирования и цифровых отпечатков. Далее создаются политики доступа, после чего система переходит к активному мониторингу. Если фиксируется попытка нарушения, программа может заблокировать перенос файла, зашифровать его или отправить уведомление службе безопасности в случае, если это корпоративная инфраструктура.
Чьи услуги выбрать: плюсы на минусы лидеров рынка
Рынок 2026 года предлагает ряд мощных инструментов, каждый из которых имеет свои особенности:
- Avanan Cloud Email Security использует искусственный интеллект для защиты почты и инструментов сотрудничества, например Microsoft 365 или Slack. Хотя эта система проста в использовании и имеет автоматизированные процессы, ее стоимость может быть выше аналогов, а работа иногда приводит к ложным срабатываниям.
- Zscaler Internet Access фокусируется на безопасности интернет-трафика через облачную платформу, интегрируя принципы нулевого доверия. Однако настройка такой системы является сложной из-за большого количества параметров, а при работе с массивами данных она может влиять на скорость сети.
- Forcepoint DLP выделяется адаптивной защитой, которая анализирует поведение пользователей в реальном времени, что позволяет блокировать рискованные действия еще до возникновения утечки. Эта система поддерживает регуляторные требования в более 80 странах, но требует значительных ресурсов для внедрения.
- Подобную масштабируемость предлагает Symantec, чья архитектура позволяет контролировать данные в AWS, Office 365 и Box. Несмотря на продвинутый контентный анализ, ее внедрение считается дорогим удовольствием.
- Check Point интегрирует функции защиты непосредственно в свои фаерволы нового поколения, что упрощает мониторинг через единую консоль. Это решение улучшает общее состояние безопасности, но требует специальных знаний для поддержания актуальности политик.
- McAfee DLP, в свою очередь, делает ставку на контекстный анализ и централизованную отчетность, хотя интеграция этого продукта с другими системами может быть непростой.
- Trend Micro использует машинное обучение для выявления угроз в реальном времени, предлагая гибкие политики, но иногда это существенно нагружает рабочие станции.
- Для компаний, работающих исключительно в экосистеме Google, идеальным выбором является Google Cloud DLP, которая автоматически маскирует и классифицирует данные. Она работает по модели оплаты за фактическое использование, однако не обеспечивает защиту информации за пределами сервисов Google.
- NinjaOne Backup предлагает автоматизированное облачное резервное копирование с шифрованием, что позволяет быстро восстанавливать работу после сбоев. Однако пользователи иногда отмечают нестабильность системы и потребность в улучшении отчетности.
- Замыкает десятку лидеров Sophos DLP. Это набор инструментов для разработчиков, который позволяет интегрировать функции защиты непосредственно в собственные корпоративные приложения через API. Это обеспечивает максимальную гибкость, но требует больших инвестиций в программную и аппаратную часть.