Какие технологии и инструменты обеспечивают высокий уровень безопасности данных в 2026 году?

Предотвращение потери данных, известное как DLP, является комплексом технологий и методов, направленных на выявление и блокирование несанкционированного доступа, использования или уничтожения конфиденциальной информации. Эти решения функционируют на основе четко определенных правил, которые позволяют идентифицировать, классифицировать и защищать данные в зависимости от их важности. DLP-инструменты охватывают весь жизненный цикл информации: когда она находится в состоянии движения, хранится на носителях или непосредственно используется, пишет 24 Канал.

Технологически такие решения могут быть реализованы как программное обеспечение, аппаратные устройства или их комбинация. Например, специализированное оборудование часто устанавливают на периметре сети для мониторинга входящего и исходящего трафика в реальном времени.

Какие есть типы предотвращения потери данных?

Существуют три основных типа предотвращения потери данных:

Сетевой DLP анализирует сетевой трафик на наличие конфиденциальных данных при передаче, таких как электронные письма, передача файлов и вебактивность. Это решение DLP предназначено для выявления и предотвращения вынесения конфиденциальных данных за пределы компании и может быть размещено на периферии сети.

DLP для конечных точек контролирует данные, сохраненные на ноутбуках, настольных компьютерах и мобильных устройствах. Этот инструмент DLP позволяет находить конфиденциальные данные, хранящиеся на конечных точках, и предотвращать их непреднамеренное копирование, передачи или удаления.

Облачный DLP - это тип системы – это тип системы предотвращения потери данных, что контролирует данные, которые хранятся в облачных приложениях и сервисах, таких как SaaS, IaaS и PaaS. Это решение DLP предназначено для защиты конфиденциальных облачных данных от нежелательного доступа, кражи или потери.

Это три основных типа решений DLP, но могут быть и другие. Есть смысл внедрять комплексную стратегию DLP, которая охватывает все потенциальные сценарии потери данных и защищает конфиденциальные данные на всех этапах их жизненного цикла.

Процесс работы современной системы защиты состоит из нескольких ключевых этапов. Сначала происходит выявление и классификация информации с помощью сканирования и цифровых отпечатков. Далее создаются политики доступа, после чего система переходит к активному мониторингу. Если фиксируется попытка нарушения, программа может заблокировать перенос файла, зашифровать его или отправить уведомление службе безопасности в случае, если это корпоративная инфраструктура.

Чьи услуги выбрать: плюсы на минусы лидеров рынка

Рынок 2026 года предлагает ряд мощных инструментов, каждый из которых имеет свои особенности: