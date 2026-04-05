Які технології та інструменти забезпечують найвищий рівень безпеки даних у 2026 році?

Запобігання втраті даних, відоме як DLP, є комплексом технологій та методів, спрямованих на виявлення та блокування несанкціонованого доступу, використання або знищення конфіденційної інформації. Ці рішення функціонують на основі чітко визначених правил, які дозволяють ідентифікувати, класифікувати та захищати дані залежно від їхньої важливості. DLP-інструменти охоплюють весь життєвий цикл інформації: коли вона перебуває у стані руху, зберігається на носіях або безпосередньо використовується, пише 24 Канал.

Дивіться також Кібербезпека для найменших: 5 простих способів захистити дитину від загроз в інтернеті

Технологічно такі рішення можуть бути реалізовані як програмне забезпечення, апаратні пристрої або їхня комбінація. Наприклад, спеціалізоване обладнання часто встановлюють на периметрі мережі для моніторингу вхідного та вихідного трафіку в реальному часі.

Які є типи запобігання втраті даних?

Існують три основні типи запобігання втраті даних:

Мережевий DLP аналізує мережевий трафік на наявність конфіденційних даних під час передачі, таких як електронні листи, передача файлів та вебактивність. Це рішення DLP призначене для виявлення та запобігання винесенню конфіденційних даних за межі компанії і може бути розміщене на периферії мережі.

DLP для кінцевих точок контролює дані, збережені на ноутбуках, настільних комп'ютерах та мобільних пристроях. Цей інструмент DLP дозволяє знаходити конфіденційні дані, що зберігаються на кінцевих точках, та запобігати їх ненавмисному копіюванню, передачі або видаленню.

контролює дані, збережені на ноутбуках, настільних комп’ютерах та мобільних пристроях. Цей інструмент DLP дозволяє знаходити конфіденційні дані, що зберігаються на кінцевих точках, та запобігати їх ненавмисному копіюванню, передачі або видаленню. Хмарний DLP – це тип системи запобігання втраті даних, що контролює дані, які зберігаються у хмарних додатках та сервісах, таких як SaaS, IaaS та PaaS. Це рішення DLP призначене для захисту конфіденційних хмарних даних від небажаного доступу, крадіжки або втрати.

Це три основні типи рішень DLP, але можуть бути й інші. Є сенс впроваджувати комплексну стратегію DLP, яка охоплює всі потенційні сценарії втрати даних і захищає конфіденційні дані на всіх етапах їхнього життєвого циклу.

Процес роботи сучасної системи захисту складається з кількох ключових етапів. Спочатку відбувається виявлення та класифікація інформації за допомогою сканування та цифрових відбитків. Далі створюються політики доступу, після чого система переходить до активного моніторингу. Якщо фіксується спроба порушення, програма може заблокувати перенесення файлу, зашифрувати його або надіслати сповіщення службі безпеки у випадку, якщо це корпоративна інфраструктура.

Чиї послуги обрати: плюси на мінуси лідерів ринку

Ринок 2026 року пропонує низку потужних інструментів, кожен з яких має свої особливості: