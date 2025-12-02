Озонова діра над Антарктидою рекордно змінила свої розміри: в чому причина

Озонова діра над Антарктидою у 2025 році виявилася найменшою та найкоротшою за останні шість років. Дані європейської служби Copernicus свідчать про раннє закриття та суттєве зменшення її площі. Вчені вважають це ознакою поступового відновлення озонового шару після заборони озоноруйнівних речовин.

У 2025 році озонова діра над Антарктидою досягла максимуму в близько 21 млн кв. км, що значно менше за майже 26 млн кв. км, які фіксували минулого року. За даними Служби моніторингу атмосфери Copernicus, вона не лише була меншою, а й закрилася раніше. Це другий рік поспіль, коли спостерігається скорочення масштабів сезонного руйнування озону після періоду аномально великих дір у 2020–2023 роках. Про це розповідає 24 Канал із посиланням на дослідження опубліковані в журналі Nature.

Дивіться також Те саме чекає й на нас: ось чому Антарктика танула 9000 років тому і зникає зараз

Чому озонова діра зменшилась і що це означає?

Лоранс Руїль, директор Cams, назвав цьогорічні показники заспокійливим сигналом і пов’язав прогрес із багаторічною забороною озоноруйнівних речовин. Ці сполуки значно виснажили озоновий шар у минулому, але після ухвалення Монреальського протоколу 1987 року й наступних поправок рівень шкідливих викидів впав. Торішнє дослідження Nature Climate Change підтвердило, що обмеження вже знизили вплив парникових газів і пришвидшили очікуваний момент пікових викидів.

Як пише The Guardian, всесвітня метеорологічна організація прогнозує, що над Антарктидою шар може повернутися до нормального рівня лише близько 2066 року. Разом з тим учені все ще вивчають причини надзвичайно великих дір у 2020–2023 роках. Однією з головних версій є виверження вулкана Хунга-Тонга у 2022 році, яке викинуло в стратосферу величезні об’єми пари та аерозолів, що вплинули на склад атмосфери та сприяли збільшенню діри у 2023-му.

Фахівці Copernicus наголошують: без міжнародних екологічних угод падіння рівня озону могло б сягнути катастрофічних масштабів. У США Nasa та Національне управління океанічних і атмосферних досліджень класифікували озонову діру 2025 року як п’яту найменшу з 1992-го. Науковець Пол Ньюман із центру Goddard підкреслює, що динаміка відповідає прогнозам – діри утворюються пізніше та зникають раніше, хоч до повного відновлення ще далеко.

Озоновий шар відіграє критично важливу роль у стримуванні ультрафіолетового випромінювання. Його ослаблення підсилює ризики раку шкіри, катаракти, шкодить екосистемам і врожаям. Тому навіть незначне скорочення озонової діри вчені оцінюють як важливий екологічний успіх і доказ того, що спільні дії держав здатні змінювати глобальні тенденції.

Що означає замкнене повітря, знайдене всередині антарктичного льоду?

Міжнародна команда дослідників з Центру дослідження найдавнішого льоду (COLDEX) виявила рекордний зразок льоду в регіоні Аллан-Гіллз у Східній Антарктиді. Ця знахідка більш ніж удвічі перевищує вік попереднього найстарішого зразка, якому було близько 2,7 мільйона років. Лід та бульбашки повітря, що застигли в ньому, датуються епохою міоцену, який тривав від 23 до 5,3 мільйона років тому. Цей був період, коли клімат на Землі був значно теплішим, а рівень моря вищим.

Аналіз ізотопів кисню у кризі дозволив ученим встановити, що за останні 6 мільйонів років регіон Аллан-Гіллз зазнав поступового охолодження приблизно на 12 градусів Цельсія, йдеться в дослідженні, опублікованому на сторінках PNAS. Цей крижаний керн є "несуцільним", тобто він був взятий з льоду, який дуже повільно зміщувався через рух льодовиків, що виштовхнуло давніші нижні шари ближче до поверхні. Саме тому для його видобутку знадобилося відносно неглибоке буріння.