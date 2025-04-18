Новий дрон Flying Sun світить настільки потужно, що може перетворити ніч на день

Американська компанія Freefly Systems представила унікальний дрон Flying Sun 1000. Він здатен освітлювати нічні локації з такою ж потужністю, як прожектори на гігантських стадіонах. Як йому це вдається?

Дрон, що розганяє темряву

Традиційне освітлення на будівництві чи в зонах надзвичайних ситуацій – це зазвичай великі, гучні й незручні світлові вежі. Їх важко транспортувати, довго встановлювати, і вони не завжди справляються в екстремальних умовах. Але тепер з’явилося нове рішення – Flying Sun 1000, дрон, який здатен радикально змінити правила гри, повідомляє 24 Канал з посиланням на DoneDJ.

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Його розробила американська компанія Freefly Systems, відома потужним квадрокоптером Alta X. Flying Sun 1000 – це дрон промислового класу, що випромінює 300 000 люменів LED-світла зверху. Це рівень освітлення, співмірний із прожекторами на спортивних аренах. І для його запуску не потрібні кран чи платформа – вистачить одного оператора і кількох хвилин.



Flying Sun 1000 / Фото Freefly Systems

На відміну від громіздких веж, цей дрон легко вписується навіть у складні умови – на будмайданчику чи в зоні катастроф. Його можна підключити до генератора потужністю 5 кВт, електромобіля або звичайної розетки. І він буде працювати безперервно, без дозаправки, без переміщень – і майже без шуму (рівень – лише 56 дБ).

На висоті близько 30 метрів Flying Sun 1000 освітлює територію площею 1300 метрів квадратних, що приблизно дорівнює добре освітленій автостоянці. Якщо підняти його вище, він здатен охопити до 12 000 метрів квадратних – це як два футбольні поля. При цьому світло залишається ефективним, не розсіюється дарма.



Flying Sun 1000 світить дуже яскраво / Фото Freefly Systems

Окрема інженерна фішка – система охолодження. Дрон використовує свій же роторний потік повітря для охолодження 288 надяскравих світлодіодів. Це дозволяє уникати перегріву і працювати "тисячі годин" без обслуговування.

Судячи з усього, розмір Flying Sun не настільки компактний, щоб його можна було вмістити в легковий автомобіль, тож для нього знадобиться щось на кшталт буса, машини швидкої допомоги чи пожежної. Компанія каже, що його зручно запускати буквально "на ходу" – чи то пожежникам, рятувальникам, інженерам, чи знімальній групі. А ще існує варіант на батареї – ідеальний для автономної роботи в польових умовах, наприклад під час пошуково-рятувальних місій.



Ступінь охоплення Flying Sun 1000 залежно від висоти польоту / Фото Freefly Systems

Ціна одного дрона – 60 000 доларів. Це чимало, але якщо порівняти з витратами на монтаж традиційних освітлювальних систем, прокладання кабелів і оплату праці технічного персоналу, інвестиція виглядає цілком виправданою – особливо в мобільних або ризикованих середовищах. Крім того, дрон безпечніший: не потребує встановлення в небезпечних або затоплених зонах.

Freefly також бачить великий потенціал у використанні Flying Sun у кіноіндустрії. Щоб зняти нічну сцену, зазвичай потрібно багато обладнання й часу. Один дрон може це все замінити. Миттєве світло. Мінімум тіней. Ніяких "мертвих зон".

Компанія наразі може виготовляти лише 10 одиниць на місяць, а перші поставки заплановані на червень 2025 року.

Як працює Flying Sun: відео