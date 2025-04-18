Дрон, разгоняющий темноту

Традиционное освещение на строительстве или в зонах чрезвычайных ситуаций – это обычно большие, громкие и неудобные световые башни. Их трудно транспортировать, долго устанавливать, и они не всегда справляются в экстремальных условиях. Но теперь появилось новое решение – Flying Sun 1000, дрон, который способен радикально изменить правила игры, сообщает 24 Канал со ссылкой на DoneDJ.

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Его разработала американская компания Freefly Systems, известная мощным квадрокоптером Alta X. Flying Sun 1000 – это дрон промышленного класса, что излучает 300 000 люменов LED-света сверху. Это уровень освещения, соизмерим с прожекторами на спортивных аренах. И для его запуска не нужны кран или платформа – хватит одного оператора и нескольких минут.



Flying Sun 1000 / Фото Freefly Systems

В отличие от громоздких башен, этот дрон легко вписывается даже в сложные условия – на стройплощадке или в зоне катастроф. Его можно подключить к генератору мощностью 5 кВт, электромобиля или обычной розетки. И он будет работать непрерывно, без дозаправки, без перемещений – и почти без шума (уровень – только 56 дБ).

На высоте около 30 метров Flying Sun 1000 освещает территорию площадью 1300 метров квадратных, что примерно равно хорошо освещенной автостоянке. Если поднять его выше, он способен охватить до 12 000 метров квадратных – это как два футбольных поля. При этом свет остается эффективным, не рассеивается зря.



Flying Sun 1000 светит очень ярко / Фото Freefly Systems

Отдельная инженерная фишка – система охлаждения. Дрон использует свой же роторный поток воздуха для охлаждения 288 сверхъярких светодиодов. Это позволяет избегать перегрева и работать "тысячи часов" без обслуживания.

Судя по всему, размер Flying Sun не настолько компактный, чтобы его можно было вместить в легковой автомобиль, поэтому для него понадобится что-то вроде буса, машины скорой помощи или пожарной. Компания говорит, что его удобно запускать буквально "на ходу" – или пожарным, спасателям, инженерам, или съемочной группе. А еще существует вариант на батарее – идеальный для автономной работы в полевых условиях, например во время поисково-спасательных миссий.



Степень охвата Flying Sun 1000 в зависимости от высоты полета / Фото Freefly Systems

Цена одного дрона – 60 000 долларов. Это немало, но если сравнить с затратами на монтаж традиционных осветительных систем, прокладку кабелей и оплату труда технического персонала, инвестиция выглядит вполне оправданной – особенно в мобильных или рискованных средах. Кроме того, дрон более безопасен: не требует установки в опасных или затопленных зонах.

Freefly также видит большой потенциал в использовании Flying Sun в киноиндустрии. Чтобы снять ночную сцену, обычно нужно много оборудования и времени. Один дрон может это все заменить. Мгновенный свет. Минимум теней. Никаких "мертвых зон".

Компания пока может производить только 10 единиц в месяц, а первые поставки запланированы на июнь 2025 года.

Как работает Flying Sun: видео