Google I/O 2025: де й коли дивитися найбільшу презентацію компанії

Щорічна конференція Google I/O 2025, на якій компанія презентує свої новинки, включаючи оновлення Android, розробки в галузі штучного інтелекту та інші технологічні досягнення, відбудеться 20 травня. У цій статті розповідаємо, коли та де дивитися пряму трансляцію заходу. Судячи з наявних натяків та витоків, вона варта того, щоб її подивитися.

Google I/O 2025: як дивитися

Подія I/O традиційно присвячена оновленням програмного забезпечення, а не апаратним пристроям. Хоча ми вже бачили випадки, коли компанія анонсувала на цій конференції смартфони та планшети, все ж то були лише короткі тизери, тож це максимум, на який можна розраховувати в плані заліза. Основна увага буде знову прикута до штучного інтелекту. Судячи з усього, анонсів буде настільки багато, що компанія почала розкривати інші свої оновлення задовго до I/O 2025. Наприклад, ще минулого тижня провели окремий захід для новин про ОС Android. Крім того, кілька новин про інші продукти виходили протягом тижня. Інсайдери повідомляли, що це зроблено навмисно, оскільки всі оголошення просто не вмістилися б в одну конференцію – її довелося б роздувати до гігантських масштабів, пише 24 Канал.

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Основна частина конференції розпочнеться 20 травня о 20:00 за Києвом. Це традиційний час для презентацій більшості компаній. Місце проведення – Shoreline Amphitheater у місті Маунтін-В’ю, Каліфорнія, неподалік штаб-квартири Google. Вхід на подію – лише за запрошеннями, тому особисто побачити все зможуть лише вибрані фахівці галузі.

Втім, усі охочі мають змогу долучитися до Google I/O онлайн – компанія організувала безкоштовну пряму трансляцію. Перегляд доступний на офіційному YouTube-каналі Google або на сайті Google I/O. Це відкриває подію для ширшої аудиторії – від ентузіастів до розробників, які хочуть бути в курсі технологічних новинок.

Встановіть нагадування для трансляції Google I/O: відео

Трансляція зазвичай триває близько двох годин, хоча може трохи затягнутися. Враховуючи, скільки анонсів нібито має прозвучати, є шанси затриматися.

Очікується, що більшість оголошень стосуватимуться штучного інтелекту. Нові моделі, нові функції, можливості, інтеграції ШІ з Android. Зокрема очікується детальний огляд уже розкритого дизайну Material 3 Expressive. Крім того, покажуть ще більше самої операційної системи, а також розкажуть більше про Android XR, операційну систему для окулярів доповненої реальності. Щось цікаве очікує нас про Chrome – для браузера нарешті – НАРЕШТІ – завезуть повноцінну інтеграцію штучного інтелекту, на яку ми чекали два роки. Цілком можливо, що розкриють більше про ШІ-агента, якого спочатку називали "Джарвісом". Він, як очікується зможе керувати вашим браузером, виконуючи команди – шукати, купувати, замовляти, аналізувати тощо.

Повний список анонсів нікому, крім самої компанії, невідомий.