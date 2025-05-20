Google I/O 2025: как смотреть

Событие I/O традиционно посвящено обновлениям программного обеспечения, а не аппаратным устройствам. Хотя мы уже видели случаи, когда компания анонсировала на этой конференции смартфоны и планшеты, все же это были лишь короткие тизеры, поэтому это максимум, на который можно рассчитывать в плане железа. Основное внимание будет снова приковано к искусственному интеллекту. Судя по всему, анонсов будет настолько много, что компания начала раскрывать другие свои обновления задолго до I/O 2025. Например, еще на прошлой неделе провели отдельное мероприятие для новостей об ОС Android. Кроме того, несколько новостей о других продуктах выходили в течение недели. Инсайдеры сообщали, что это сделано намеренно, поскольку все объявления просто не уместились бы в одну конференцию – ее пришлось бы раздувать до гигантских масштабов, пишет 24 Канал.

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Основная часть конференции начнется 20 мая в 20:00 по Киеву. Это традиционное время для презентаций большинства компаний. Место проведения – Shoreline Amphitheater в городе Маунтин-Вью, Калифорния, неподалеку от штаб-квартиры Google. Вход на событие – только по приглашениям, поэтому лично увидеть все смогут только избранные специалисты отрасли.

Впрочем, все желающие могут присоединиться к Google I/O онлайн – компания организовала бесплатную прямую трансляцию. Просмотр доступен на официальном YouTube-канале Google или на сайте Google I/O. Это открывает событие для широкой аудитории – от энтузиастов до разработчиков, которые хотят быть в курсе технологических новинок.

Установите напоминание для трансляции Google I/O: видео

Трансляция обычно длится около двух часов, хотя может немного затянуться. Учитывая, сколько анонсов якобы должно прозвучать, есть шансы задержаться.

Ожидается, что большинство объявлений будут касаться искусственного интеллекта. Новые модели, новые функции, возможности, интеграции ИИ с Android. В частности ожидается детальный обзор уже раскрытого дизайна Material 3 Expressive. Кроме того, покажут еще больше самой операционной системы, а также расскажут больше об Android XR, операционной системе для очков дополненной реальности. Что-то интересное ожидает нас о Chrome – для браузера наконец – НАКОНЕЦ – завезут полноценную интеграцию искусственного интеллекта, на которую мы ждали два года. Вполне возможно, что раскроют больше об ИИ-агенте, которого изначально называли "Джарвисом". Он, как ожидается сможет управлять вашим браузером, выполняя команды – искать, покупать, заказывать, анализировать и тому подобное.

Полный список анонсов никому, кроме самой компании, неизвестен.