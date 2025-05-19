Виртуальное путешествие

Internet Roadtrip – это своеобразная многопользовательская онлайн-игра, созданная Нилом Агарвалом. Каждые 10 секунд зрители голосуют за направление движения виртуальной машины в Google Street View, за сигнал клаксона или переключение радиостанции. Все голоса подсчитывают, и автомобиль продолжает маршрут туда, куда решит чат, сообщает 24 Канал со ссылкой на TechCrunch.

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Internet Roadtrip напоминает давний Twitch Plays Pokemon, где тысячи зрителей управляли игрой через нажатие кнопок в чате стримингового сервиса, но на этот раз все организовано через Discord, что оказалось гораздо удобнее и эффективнее. Кроме того, количество людей также более скромное – около тысячи.

Прогресс путешествия довольно неспешный: виртуальный автомобиль движется даже медленнее пешехода. Модераторам пришлось смягчить ожидания аудитории, мягко направляя на менее глобальные расстояния, чем изначально хотели пользователи. Они, например, надеялись проехать через всю карту США, от востока до запада. Однако теперь, как пишут некоторые издания, все выглядит так, будто виртуальный автомобиль проедет не от штата Мэн, что на северо-востоке США (граница с Канадой) до Лас-Вегаса на западе, а только от Мэна на север в Канаду, то есть только через один штат. Если бы выбрали первый вариант, такое путешествие заняло бы не менее 10 месяцев. Между тем до Аляски вообще невозможно было бы добраться из-за пробелов в Google Street View на некоторых участках дорог.



Так выглядит игра, в которой пользователи голосуют за направление движения / Фото Нил Агарвал

В этой игре нет четкой цели, кроме той, что некоторые участники предлагают доехать до Канады. Однако все сводится не к финальному пункту назначения, а к удовольствию от совместного прослушивания радио и неспешного осмотра живописных дорог штата в компании тысячи онлайн-незнакомцев.

Ожидается, что путешествие в Монреаль завершится за несколько недель или чуть дольше, учитывая, сколько людей намеренно голосуют за направления, которые предусматривают маршруты с петлями и отклонениями.