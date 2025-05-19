Віртуальна подорож

Internet Roadtrip – це своєрідна багатокористувацька онлайн-гра, створена Нілом Агарвалом. Кожні 10 секунд глядачі голосують за напрямок руху віртуальної машини в Google Street View, за сигнал клаксона чи перемикання радіостанції. Усі голоси підраховують, і автомобіль продовжує маршрут туди, куди вирішить чат, повідомляє 24 Канал з посиланням на TechCrunch.

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Internet Roadtrip нагадує давній Twitch Plays Pokemon, де тисячі глядачів керували грою через натискання кнопок у чаті стримінгового сервісу, але цього разу все організовано через Discord, що виявилося набагато зручніше й ефективніше. Крім того, кількість людей також скромніша – близько тисячі.

Прогрес подорожі досить неспішний: віртуальний автомобіль рухається навіть повільніше за пішохода. Модераторам довелося пом'якшити очікування аудиторії, м'яко спрямовуючи на менш глобальні відстані, ніж спочатку хотіли користувачі. Вони, наприклад, сподівалися проїхати через усю карту США, від сходу до заходу. Однак тепер, як пишуть деякі видання, все виглядає так, ніби віртуальний автомобіль проїде не від штату Мен, що на північному сході США (кордон з Канадою) до Лас-Вегаса на заході, а лише від Мену на північ до Канади, тобто лише через один штат. Якби обрали перший варіант, така подорож зайняла би не менше 10 місяців. Тим часом до Аляски взагалі неможливо було б дістатися через прогалини в Google Street View на деяких ділянках доріг.



Так виглядає гра, у якій користувачі голосують за напрям руху / Фото Ніл Агарвал

У цій грі немає чіткої мети, крім тієї, що деякі учасники пропонують доїхати до Канади. Однак усе зводиться не до фінального пункту призначення, а до задоволення від спільного прослуховування радіо й неспішного огляду мальовничих доріг штату в компанії тисячі онлайн-незнайомців.

Очікується, що подорож до Монреаля завершиться за кілька тижнів або трохи довше, враховуючи, скільки людей навмисно голосують за напрямки, які передбачають маршрути з петлями й відхиленнями.