Автомобіль упав прямо в токсичний гейзер у Єллоустоунському парку

Минулого четверга автомобіль, повний людей, упав у старий гейзер Єллоустоунського національного парку, що у США. Попри те, що всі п'ятеро пасажирів занурилися майже на три метри у 40-градусну кислу воду, вони змогли самостійно покинути автомобіль і врятуватися.

Деталі інциденту

Як можна дізнатися зі звіту, пасажири були госпіталізовані з "травмами, що не загрожують життю". Всі вони вижили.

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Наразі влада не повідомила, як повний людей автомобіль опинився під водою, але навколишнє середовище навколо гейзера показує, наскільки легко може статися нещасний випадок: гейзер Semi-Centennial розташований прямо біля траси Гранд-Луп у парку, і лише невеликий пагорб, що спускається вниз, відокремлює дорогу від води. Якщо водій втратить керування поряд із гейзером, цілком зрозуміло, як він може опинитися в такому неочікуваному місці.



Semi-Centennial Geyser на Google Maps. На скриншоті видно, наскільки близько гейзер знаходиться до дороги / Скриншот 24 Каналу

На щастя, всі пасажири автомобіля, судячи зі звітів Служби національних парків, перебувають у відносно хорошій формі. Однак автомобілю так не пощастило – він пробув у кислотній ванні всю ніч, поки наступного дня влада не перекрила дорогу і не підняла машину краном. В якому стані зараз машина, не повідомляється, однак середовище гейзера явно вплинуло на нього не найкращим чином.

Як повідомляється, аварія все ще розслідується, тож остаточних висновків усе ще немає.