OPPO показала робопса QRIC: він схожий на Boston Dynamics Spot і Xiaomi CyberDog

Компанія OPPO розмістила на своєму YouTube-каналі тизер присвячений новій робопсу QRIC (Quadrupedal Robotic with Intelligent Controller, чотириногий робот з інтелектуальним контролером). Цей робот-компаньйон, найімовірніше, стане конкурентом моделям Boston Dynamics Spot і Xiaomi CyberDog.

Як повідомляє 24 канал, відео розповідає про хлопчика, який грається з QRIC і будує іграшкову космічну ракету. Ролик демонструє деякі можливості робота, який виступає електронним домашнім улюбленцем.

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Робопес здатний:

ходити,

стрибати,

перекидатися,

переносити предмети,

розпізнавати людей за допомогою датчиків, розміщених у передній частині корпусу,

виступати в ролі веб-камери для відеодзвінків.

Керувати QRIC можна за допомогою голосових команд або із застосунку на смартфоні.

Тизер QRIC: дивіться відео

Презентація робота-компаньйона QRIC відбудеться 14 грудня на конференції OPPO Inno Day 2022, на якій компанія розповість усі подробиці про новинку.

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Конкуренти

Сьогодні на ринку схожих роботів не багато. Першим конкурентом, який спадає на думку є робопес Xiaomi CyberDog, який вийшов обмеженим тиражем 1000 штук за ціною 1500 доларів. Ймовірно ціна QRIC буде у тому ж діапазоні.

Що ж до Boston Dynamics Spot, то його назвати прямим конкурентом важко, адже він суттєво технологічніший, дорожчий та має зовсім іншу сферу застосування, хоч і його можна використовувати, як дуже дорогу іграшку.