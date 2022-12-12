Как сообщает 24 канал видео рассказывает о мальчике, который играет с QRIC и строит игрушечную космическую ракету. Ролик демонстрирует некоторые возможности робота, выступающего электронным домашним любимцем.
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Робопес способен:
- ходить,
- прыгать,
- опрокидываться,
- переносить предметы,
- распознавать людей с помощью датчиков, размещенных в передней части корпуса,
- выступать в роли веб-камеры для видеозвонков.
QRIC можно управлять с помощью голосовых команд или из приложения на смартфоне.
Тизер QRIC: смотрите видео
Презентация работа-компаньона QRIC состоится 14 декабря на конференции OPPO Inno Day 2022, на которой компания расскажет подробности о новинке.
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Конкуренты
Сегодня на рынке подобных роботов немного. Первым конкурентом, который приходит в голову, является робопес Xiaomi CyberDog, который вышел ограниченным тиражом 1000 штук по цене 1500 долларов. Вероятно, цена QRIC будет в том же диапазоне.
Что касается Boston Dynamics Spot, то его назвать прямым конкурентом трудно, ведь он существенно более технологичен, дороже и имеет совсем иную сферу применения, хотя и его можно использовать как очень дорогую игрушку.