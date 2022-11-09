Спеціальна модифікація надрукована на 3D-принтері, покликана дозволити практично будь-якому чотирилапому роботу ходити на двох ногах з мінімальними змінами. Розширювачі встановлюються на дві ноги робота, і дають йому змогу балансувати на них усією своєю вагою.

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На відео продемонстровано, як посилювачі дозволили маленькому чотириногому роботу зробити перші, хоч і хиткі кроки.

Чотирилапий робопес ходить на двох ногах: дивіться відео

Двоногі роботи зазвичай мають більше ступенів свободи в кінцівках, щоб забезпечити більш динамічну і адаптивну локомоцію, але в нашому випадку ми зосередилися на мультимодальному аспекті, щоб зробити роботів стабільнішими і швидшими та маневренішими,

– сказав дослідник WPI Андре Розендо.

Чому це може бути дуже корисно

Завдяки здатності робота вставати, дослідники отримали деякі попередні результати щодо підйому на місця, які знаходяться вище, ніж центр ваги самого робота. Після механічних змін на передніх кінцівках інженери можуть краще оцінити складні маніпуляції, які потребують використання обох рук одночасно, що рідко зустрічається в сучасних мобільних роботах.

Таке розширення можливостей чотириногих роботів може видатися дуже корисним. Воно точно додасть потенційних сценаріїв використання робота, які раніше не були заплановані виробниками.

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