Перша орбітальна ракета, випущена з Європи, вибухнула після старту

Тестова ракета Spectrum, яку німецький стартап Isar Aerospace розробляв для запуску супутників, вибухнула менш ніж за хвилину після старту з норвезького космодрому Андоя. Незважаючи на невдачу, компанія розглядає цей тест як важливий етап у розвитку своїх технологій.

Це була перша спроба орбітального польоту з Європи. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на The Guardian.

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Перший орбітальний політ з Європи не стався

Ракета без екіпажу мала стати першою спробою комерційного орбітального запуску з території Європи. Кілька країн, включаючи Швецію та Великобританію, заявили, що хочуть отримати частку зростаючого ринку комерційних космічних місій.

Орбітальні ракети призначені для розміщення таких вантажів, як супутники, на орбіті Землі або за її межами.

Проте вже під час зльоту "Спектрум" почав диміти з боків і впав на Землю в результаті потужного вибуху одразу після запуску з космодрому Андоя в Арктиці. Кадри інциденту транслювалися у прямому ефірі на YouTube.

Ракета Spectrum менш ніж за хвилину після взльоту впала на землю: дивіться відео

Як зазначили в Isar Aerospace, попередження про можливі проблеми озвучувалися заздалегідь. Мета польоту полягала в тестуванні всіх систем ракети, а навіть короткотривалий політ у 30 секунд вважався б успіхом.

Spectrum призначений для малих і середніх супутників вагою до однієї метричної тонни, хоча під час свого першого рейсу він не перевозив корисного вантажу.

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Незважаючи на те, що це випробування не планувалося вийти на орбіту під час його першої місії, це стало першим комерційним орбітальним польотом зі стартового майданчика на європейському континенті, за винятком Росії.

"Європейські країни довгий час покладалися на оплату запусків з російських космічних станцій, але відносини зіпсувалися після повномасштабного вторгнення Москви в Україну в лютому 2022 року", – зазначає видання.

Isar Aerospace планує, щоб Spectrum міг запускати до 1000 кілограмів на низьку навколоземну орбіту, космічний простір висотою приблизно до 1200 миль (близько 1930 кілометрів), де знімають більшість супутників по всьому світу. Заснований у 2018 році стартап майже повністю розробив свою ракету власними силами.

"Незалежно від результату, майбутній запуск Isar Aerospace Spectrum стане історичним: це перший комерційний орбітальний запуск з материкової Європи. Підтримка та співфінансування, які Європейське космічне агентство надає Isar Aerospace та іншим стартапам-постачальникам послуг запуску, окупається завдяки збільшенню автономії в Європі", – сказав глава Європейського космічного агентства Йозеф Ашбахер перед польотом.

Європа прагне посилити свої позиції у сфері космічних технологій. Це все частіше розглядається як геополітична проблема та питання безпеки. Європейці, втім, стикаються з труднощами: затримки в розробці ракети Ariane 6, проблеми з ракетою-носієм Vega-C та потреба у створенні нових космодромів.

Крім Isar Aerospace, в Європі розташовані німецькі HyImpulse і Rocket Factory Augsburg (RFA), французькі групи Latitude і MaiaSpace, а також іспанська PLD Space.

Серед потенційних стартових майданчиків розглядаються Шетландські острови (Велика Британія), Азорські острови (Португалія) та Есрейндж (Швеція). Прибережні райони поблизу відкритих водойм вважаються ідеальними місцями для стартових майданчиків, оскільки ракетам не потрібно літати над густонаселеними районами суші.

За багатьма оцінками, протягом наступних двох десятиліть глобальна космічна галузь може принести дохід понад 1 трильйон доларів.