Это была первая попытка орбитального полета из Европы. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на The Guardian.

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Первый орбитальный полет из Европы не состоялся

Ракета без экипажа должна была стать первой попыткой коммерческого орбитального запуска с территории Европы. Несколько стран, включая Швецию и Великобританию, заявили, что хотят получить долю растущего рынка коммерческих космических миссий.

Орбитальные ракеты предназначены для размещения таких грузов, как спутники, на орбите Земли или за ее пределами.

Однако уже во время взлета "Спектрум" начал дымить по бокам и упал на Землю в результате мощного взрыва сразу после запуска с космодрома Андоя в Арктике. Кадры инцидента транслировались в прямом эфире на YouTube.

Ракета Spectrum менее чем через минуту после взлета упала на землю: смотрите видео

Как отметили в Isar Aerospace, предупреждения о возможных проблемах озвучивались заранее. Цель полета заключалась в тестировании всех систем ракеты, а даже кратковременный полет в 30 секунд считался бы успехом.

Spectrum предназначен для малых и средних спутников весом до одной метрической тонны, хотя во время своего первого рейса он не перевозил полезного груза.

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Несмотря на то, что это испытание не планировалось выйти на орбиту во время его первой миссии, это стало первым коммерческим орбитальным полетом со стартовой площадки на европейском континенте, за исключением России.

"Европейские страны долгое время полагались на оплату запусков с российских космических станций, но отношения испортились после полномасштабного вторжения Москвы в Украину в феврале 2022 года", – отмечает издание.

Isar Aerospace планирует, чтобы Spectrum мог запускать до 1000 килограммов на низкую околоземную орбиту, космическое пространство высотой примерно до 1200 миль (около 1930 километров), где снимают большинство спутников по всему миру. Основанный в 2018 году стартап почти полностью разработал свою ракету собственными силами.

"Независимо от результата, будущий запуск Isar Aerospace Spectrum станет историческим: это первый коммерческий орбитальный запуск с материковой Европы. Поддержка и софинансирование, которые Европейское космическое агентство предоставляет Isar Aerospace и другим стартапам-поставщикам услуг запуска, окупается благодаря увеличению автономии в Европе", – сказал глава Европейского космического агентства Йозеф Ашбахер перед полетом.

Европа стремится усилить свои позиции в сфере космических технологий. Это все чаще рассматривается как геополитическая проблема и вопрос безопасности. Европейцы, впрочем, сталкиваются с трудностями: задержки в разработке ракеты Ariane 6, проблемы с ракетой-носителем Vega-C и потребность в создании новых космодромов.

Кроме Isar Aerospace, в Европе расположены немецкие HyImpulse и Rocket Factory Augsburg (RFA), французские группы Latitude и MaiaSpace, а также испанская PLD Space.

Среди потенциальных стартовых площадок рассматриваются Шетландские острова (Великобритания), Азорские острова (Португалия) и Эсрейндж (Швеция). Прибрежные районы вблизи открытых водоемов считаются идеальными местами для стартовых площадок, поскольку ракетам не нужно летать над густонаселенными районами суши.

По многим оценкам, в течение следующих двух десятилетий глобальная космическая отрасль может принести доход более 1 триллиона долларов.