Цей смартфон отримав величезну батарею на 7050 міліампер-годин

Бренд RedMagic збирається представити новий ігровий смартфон уже сьогодні, 13 листопада. Напередодні дебюту виробник сам повідомив у соцмережах, що пристрій RedMagic 10 Pro матиме потужний акумулятор ємністю 7050 міліампер-годин.

Виробник смартфонів RedMagic походить з Китаю. Це дочірній бренд компанії Nubia Technology, яка раніше була частиною китайської корпорації ZTE, але стала незалежним брендом у 2015 році. RedMagic спеціалізується на створенні виключно ігрових смартфонів із потужними характеристиками та інноваційними рішеннями для мобільного геймінгу. Саме таким і повинен бути RedMagic 10 Pro, повідомляє 24 Канал з посиланням на NeoWin.

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Перші деталі

Компанія обіцяє, що смартфон, попри свої характеристики й потужність, буде таким же тонким, як і його попередник: він зберіг товщину 8,9 міліметра. У цей корпус змогли втиснути батарею на 7050 міліампер-годин, що на 550 міліампер-годин більше, ніж у RedMagic 9 Pro.

RedMagic називає цю нову батарею "Bull Demon King". Компанія згадала про три технології, які вона використовувала для її створення:

Тунельна технологія ETT.

Кремнієво-вуглецеві батареї з негативним електродом наступного покоління.

Штучне керування живленням Magic Cube AI.

Поки що ми не маємо пояснень щодо того, як саме працює кожна з цих технологій і за що відповідає в загальній картині.



Рекламне зображення смартфона RedMagic 10 Pro / Фото RedMagic

Смартфон працюватиме на новому Snapdragon 8 Elite, який, як очікується, покращить ігровий досвід.

Він також матиме дуже тонкі рамки й високе співвідношення екрана, як можна побачити на продемонстрованих рендерах.

Дисплей зможе оновлюватись із частотою 144 герци.

Вирізу для селфі-камери не буде, оскільки компанія вирішила розмістити камеру під дисплеєм, щоб не відволікати користувачів від ігор і не "зїдати" корисну площу екрана.

Дизайн багато в чому нагадує RedMagic 9 Pro. Передня і задня панелі телефону будуть пласкими, з пласкою рамкою по всьому периметру. Задня панель багато в чому нагадує смартфони Nothing, ніби пропонуючи подивитися, що знаходиться всередині під прозорою кришкою.

Корпус також має на правій грані спеціальну виїмку для того, щоб ви могли просунути туди щось на кшталт браслета, мотузки чи стрічки і носити смартфон на руці, як це було в епоху, коли актуальними були кнопкові телефони.

На задній панелі пристрою буде розміщено потрійну камеру.

RedMagic 10 Pro буде доступний у чотирьох колірних варіантах. Повідомляється, що будуть також версії Pro+ та Ultra, але вони ще не підтверджені компанією.

Що стосується глобального релізу, то його дата наразі невідома. Зазначимо, що смартфони RedMagic продаються в Україні, тож і цей цілком може з'явитися в списках котрогось із інтернет-магазинів. Інше питання – чи варто зараз купувати китайські товари.