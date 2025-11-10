Скільки разів на рік Меркурій стає ретроградним

Ретроградний Меркурій – явище, що викликає багато питань, суперечок та обговорень. Ця оптична ілюзія трапляється регулярно і не лише з Меркурієм. Скільки разів на рік Меркурій є ретроградним і які ще планети можна так спотсрегіти – читайте далі.

Нагадаємо, що ретроградність планети – це ілюзія, коли нам здається, що планета рухається у зворотному напрямку своєю орбітою, якщо спостерігати її з Землі. Ця оптична ілюзія спричинена різницею в орбітальних швидкостях Землі та Меркурія, а також їхнім положенням щодо Сонця, розповідає 24 Канал з посиланням на BBC.

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Як внутрішня планета, Меркурій розташований ближче до Сонця, ніж Земля, і коли ми "обганяємо" його на орбіті, виникає враження зворотного руху.

Скільки разів на рік це трапляється?

У середньому Меркурій спостерігається, як ретроградний тричі на рік. Кожен такий період триває приблизно 21 день, тобто близько трьох тижнів. Це пояснюється синодичним періодом Меркурія – часом між його сполученнями з Сонцем, який становить близько 116 днів. Саме за таких умов кілька разів на рік виникають моменти, коли ми бачимо цей видимий "зворотний рух".

Для порівняння, варто згадати, що ретроградний рух притаманний і іншим планетам Сонячної системи. Наприклад, Венера "стає" ретроградною раз на 19 місяців, а Марс – кожні 25-26 місяців. Однак через близькість Меркурія до Сонця та його високу орбітальну швидкість, його ретроградність є найбільш частою серед усіх планет.

У 2025 році Меркурій також буде ретроградним тричі. Ось періоди, коли це відбуватиметься:

15 березня – 7 квітня 2025 року

18 липня – 11 серпня 2025 року

10 – 29 листопада 2025 року

Механізм ретроградності пояснюється різницею в кутових швидкостях: кутова швидкість Меркурія приблизно в 4 рази більша за швидкість Землі, а діаметр його орбіти в 3 рази менший. У точці східної елонгації, коли планета максимально віддалена від Сонця на небі, її видимий рух сповільнюється, а потім сприймається як зворотний. Цей ефект помітний навіть неозброєним оком, якщо знати, коли спостерігати.

Як працює явище ретроградності Меркурію, що це і чи впливає на людей – читайте у нашому окремому матеріалі, де ми все доступно пояснюємо.