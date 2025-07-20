Напомним, что ретроградность планеты – это иллюзия, когда нам кажется, что планета движется в обратном направлении по своей орбите, если наблюдать ее с Земли. Эта оптическая иллюзия вызвана разницей в орбитальных скоростях Земли и Меркурия, а также их положением относительно Солнца, рассказывает 24 Канал со ссылкой на BBC.

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Как внутренняя планета, Меркурий расположен ближе к Солнцу, чем Земля, и когда мы "обгоняем" его на орбите, возникает впечатление обратного движения.

Сколько раз в год это случается?

В среднем Меркурий наблюдается, как ретроградный трижды в год. Каждый такой период длится примерно 21 день, то есть около трех недель. Это объясняется синодическим периодом Меркурия – временем между его соединениями с Солнцем, который составляет около 116 дней. Именно при таких условиях несколько раз в год возникают моменты, когда мы видим это видимое "обратное движение".

Для сравнения, стоит упомянуть, что ретроградное движение присуще и другим планетам Солнечной системы. Например, Венера "становится" ретроградной раз в 19 месяцев, а Марс – каждые 25-26 месяцев. Однако из-за близости Меркурия к Солнцу и его высокой орбитальной скорости, его ретроградность является наиболее частой среди всех планет.

В 2025 году Меркурий также будет ретроградным трижды. Вот периоды, когда это будет происходить:

15 марта – 7 апреля 2025 года

18 июля – 11 августа 2025 года

10 – 29 ноября 2025 года

Механизм ретроградности объясняется разницей в угловых скоростях: угловая скорость Меркурия примерно в 4 раза больше скорости Земли, а диаметр его орбиты в 3 раза меньше. В точке восточной элонгации, когда планета максимально удалена от Солнца на небе, ее видимое движение замедляется, а затем воспринимается как обратное. Этот эффект заметен даже невооруженным глазом, если знать, когда наблюдать.

Как работает явление ретроградности Меркурия, что это и влияет ли на людей – читайте в нашем отдельном материале, где мы все доступно объясняем.