Когда говорят о ретроградности Меркурия, имеется в виду его движение по орбите в обратном направлении – по крайней мере так это кажется, если наблюдать за планетой с Земли. Однако на самом деле все происходит вообще не так, рассказывает 24 Канал.

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Ретроградное движение Меркурия – это не настоящее обратное движение, а оптическая иллюзия, которая возникает из-за разницы в скорости вращения Земли и Меркурия вокруг Солнца.

Меркурий, будучи ближайшей планетой к Солнцу, движется быстрее Земли – его средняя скорость составляет около 47 километров в секунду, тогда как Земля движется со скоростью примерно 30 километров в секунду. Из-за этого, когда Земля "обгоняет" Меркурий на орбите, нам кажется, что он движется назад относительно звездного неба.

Чтобы понять это явление, можно представить ситуацию на дороге: когда один автомобиль обгоняет другой, более медленный будто движется назад, хотя на самом деле оба едут вперед. Так же и с Меркурием – его орбита ближе к Солнцу (среднее расстояние 58 миллионов километров против 150 миллионов километров для Земли), поэтому он чаще "догоняет" нас, создавая иллюзию обратного движения.

Этот эффект наблюдается 3-4 раза в год, и каждый период длится примерно три недели. Например, в июле 2025 года ретроградный Меркурий начинается 18 июля и продлится до 11 августа. Это явление объясняется исключительно астрономическими факторами и не имеет никакого физического влияния на Землю или людей.

Почему люди считают, что Меркурий движется назад?

Иллюзия ретроградного движения была замечена еще в древности, когда люди наблюдали за небом без современных инструментов. Древние астрономы видели, что Меркурий периодически меняет свое направление на небе – то движется вперед, то будто возвращается назад. Это явление стало основой для многих мифов и суеверий, особенно из-за того, что Меркурий ассоциировался с коммуникацией и скоростью в разных культурах.

Сегодня многие люди продолжают верить, что ретроградный Меркурий влияет на их жизнь, вызывая проблемы с общением, техникой или путешествиями. Эта идея происходит из астрологии, которая интерпретирует ретроградность как период для переосмысления и замедления.

Однако с научной точки зрения это лишь психологический эффект, известный как предубеждение подтверждения: люди склонны приписывать свои неудачи внешним факторам, таким как положение планет, хотя никаких доказательств такого влияния нет.

Какие еще планеты имеют эффект ретроградности?

Ретроградное движение – это не уникальная особенность Меркурия. Все планеты Солнечной системы периодически выглядят так, будто движутся назад, из-за той самой оптической иллюзии, вызванной разницей в орбитальных скоростях и положениях относительно Земли. Частота и продолжительность ретроградного движения зависят от расстояния планеты до Солнца и ее скорости.

Венера : ретроградное движение происходит раз в 19 месяцев и длится около 41 дня. Из-за близости к Солнцу этот эффект менее заметен для наблюдателей, чем у Меркурия.

: ретроградное движение происходит раз в 19 месяцев и длится около 41 дня. Из-за близости к Солнцу этот эффект менее заметен для наблюдателей, чем у Меркурия. Марс становится ретроградным каждые 25-26 месяцев, и этот период длится примерно 72 дня. Его ретроградность более заметна из-за большего расстояния от Солнца.

становится ретроградным каждые 25-26 месяцев, и этот период длится примерно 72 дня. Его ретроградность более заметна из-за большего расстояния от Солнца. Юпитер : ретроградный период длится около 121 дня и повторяется каждые 13 месяцев. Как и в случае с другими внешними планетами, этот эффект возникает, когда Земля обгоняет Юпитер на орбите.

: ретроградный период длится около 121 дня и повторяется каждые 13 месяцев. Как и в случае с другими внешними планетами, этот эффект возникает, когда Земля обгоняет Юпитер на орбите. Сатурн : ретроградность длится 138 дней и происходит каждые 12,4 месяца. Его движение кажется обратным из-за более медленной орбитальной скорости по сравнению с Землей.

: ретроградность длится 138 дней и происходит каждые 12,4 месяца. Его движение кажется обратным из-за более медленной орбитальной скорости по сравнению с Землей. Уран і Нептун: Эти далекие планеты имеют ретроградное движение в течение 151 и 158 дней соответственно, повторяясь каждый год. Из-за их удаленности эффект менее заметен без телескопов.

Интересно, что чем дальше планета от Солнца, тем длиннее ее ретроградный период, поскольку Земля обгоняет их реже, но на более длительное время. Например, гипотетическая очень далекая планета могла бы быть ретроградной в течение половины года.