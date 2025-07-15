Коли говорять про ретроградність Меркурія, мається наувазі його рух по орбіті в зворотньому напрямку – принаймні так це здається, якщо спостеріагти за планетою з Землі. Однак насправді все відбувається взагалі не так, розповідає 24 Канал.

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Ретроградний рух Меркурія – це не справжній зворотний рух, а оптична ілюзія, яка виникає через різницю в швидкості обертання Землі та Меркурія навколо Сонця.

Меркурій, будучи найближчою планетою до Сонця, рухається швидше за Землю – його середня швидкість становить близько 47 кілометрів на секунду, тоді як Земля рухається зі швидкістю приблизно 30 кілометрів на секунду. Через це, коли Земля "обганяє" Меркурій на орбіті, нам здається, що він рухається назад відносно зоряного неба.

Щоб зрозуміти це явище, можна уявити ситуацію на дорозі: коли один автомобіль обганяє інший, повільніший ніби рухається назад, хоча насправді обидва їдуть вперед. Так само і з Меркурієм – його орбіта ближча до Сонця (середня відстань 58 мільйонів кілометрів проти 150 мільйонів кілометрів для Землі), тому він частіше "наздоганяє" нас, створюючи ілюзію зворотного руху.

Цей ефект спостерігається 3-4 рази на рік, і кожен період триває приблизно три тижні. Наприклад, у липні 2025 року ретроградний Меркурій розпочинається 18 липня і триватиме до 11 серпня. Це явище пояснюється виключно астрономічними факторами і не має жодного фізичного впливу на Землю чи людей.

Чому люди вважають, що Меркурій рухається назад?

Ілюзія ретроградного руху була помічена ще в давнину, коли люди спостерігали за небом без сучасних інструментів. Стародавні астрономи бачили, що Меркурій періодично змінює свій напрямок на небі – то рухається вперед, то ніби повертається назад. Це явище стало основою для багатьох міфів і забобонів, особливо через те, що Меркурій асоціювався з комунікацією та швидкістю в різних культурах.

Сьогодні багато людей продовжують вірити, що ретроградний Меркурій впливає на їхнє життя, викликаючи проблеми зі спілкуванням, технікою чи подорожами. Ця ідея походить з астрології, яка інтерпретує ретроградність як період для переосмислення та уповільнення.

Проте з наукової точки зору це лише психологічний ефект, відомий як упередження підтвердження: люди схильні приписувати свої невдачі зовнішнім факторам, таким як положення планет, хоча жодних доказів такого впливу немає.

Які ще планети мають ефект ретроградності?

Ретроградний рух – це не унікальна особливість Меркурія. Усі планети Сонячної системи періодично виглядають так, ніби рухаються назад, через ту саму оптичну ілюзію, викликану різницею в орбітальних швидкостях і положеннях відносно Землі. Частота і тривалість ретроградного руху залежать від відстані планети до Сонця та її швидкості.

Венера : ретроградний рух відбувається раз на 19 місяців і триває близько 41 дня. Через близькість до Сонця цей ефект менш помітний для спостерігачів, ніж у Меркурія.

: ретроградний рух відбувається раз на 19 місяців і триває близько 41 дня. Через близькість до Сонця цей ефект менш помітний для спостерігачів, ніж у Меркурія. Марс : стає ретроградним кожні 25-26 місяців, і цей період триває приблизно 72 дні. Його ретроградність більш помітна через більшу відстань від Сонця.

: стає ретроградним кожні 25-26 місяців, і цей період триває приблизно 72 дні. Його ретроградність більш помітна через більшу відстань від Сонця. Юпітер : ретроградний період триває близько 121 дня і повторюється кожні 13 місяців. Як і у випадку з іншими зовнішніми планетами, цей ефект виникає, коли Земля обганяє Юпітер на орбіті.

: ретроградний період триває близько 121 дня і повторюється кожні 13 місяців. Як і у випадку з іншими зовнішніми планетами, цей ефект виникає, коли Земля обганяє Юпітер на орбіті. Сатурн : ретроградність триває 138 днів і відбувається кожні 12,4 місяці. Його рух здається зворотним через повільнішу орбітальну швидкість порівняно із Землею.

: ретроградність триває 138 днів і відбувається кожні 12,4 місяці. Його рух здається зворотним через повільнішу орбітальну швидкість порівняно із Землею. Уран і Нептун: Ці далекі планети мають ретроградний рух протягом 151 і 158 днів відповідно, повторюючись щороку. Через їхню віддаленість ефект менш помітний без телескопів.

Цікаво, що чим далі планета від Сонця, тим довший її ретроградний період, оскільки Земля обганяє їх рідше, але на триваліший час. Наприклад, гіпотетична дуже далека планета могла б бути ретроградною протягом половини року.